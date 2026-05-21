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futebol Árbitros espanhóis denunciam Florentino Pérez e Real Madrid TV após acusações de "roubo" e corrupção Associação leva presidente à Comissão Antiviolência e reage a declarações sobre 'corrupção sistêmica' na arbitragem espanhola

A crise institucional entre o Real Madrid e a arbitragem espanhola ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. A associação dos árbitros da Espanha anunciou que denunciou o presidente do clube, Florentino Pérez, além da Real Madrid TV e do próprio clube, à Comissão Antiviolência do país após sucessivas declarações e conteúdos que questionam a integridade da arbitragem no futebol espanhol.

Em comunicado oficial, os árbitros afirmaram que as medidas fazem parte de uma política institucional de “defesa da dignidade, integridade e proteção dos árbitros espanhóis”.

"Foram apresentadas denúncias contra o Sr. Pérez, contra a Real Madrid TV e contra o Real Madrid CF. A associação considera que as repetidas declarações públicas e a divulgação contínua de conteúdos que desacreditam sistematicamente a arbitragem contribuem para minar o clima de respeito necessário ao esporte e podem fomentar tensão, hostilidade ou violência contra os árbitros", afirmou a entidade.

O embate se intensificou após declarações recentes de Florentino Pérez sobre supostos prejuízos sofridos pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol. Em entrevista coletiva, o dirigente afirmou que o clube teve títulos “roubados” pela arbitragem.

— Estou aqui há muitas temporadas e ganhei sete Ligas dos Campeões e sete títulos da La Liga, porque os outros me foram roubados. Há uma corrupção sistêmica há duas décadas — declarou o presidente merengue.

Em outra entrevista, concedida à emissora La Sexta, Florentino voltou a atacar a arbitragem espanhola e afirmou que o Real Madrid perdeu entre “16 e 18 pontos” na atual temporada por decisões equivocadas.

As falas foram consideradas o “limite” pela associação e pelo sindicato dos árbitros espanhóis. Na semana passada, as entidades já haviam solicitado ao Comitê de Competição da federação espanhola a abertura de um processo disciplinar contra Florentino Pérez e contra o clube.

Segundo os árbitros, as declarações extrapolam o direito à crítica esportiva.

"O Sr. Pérez não se limita a apontar erros específicos de arbitragem, mas atribui à Comissão de Arbitragem a prática contínua de corrupção ao longo de duas décadas", destacou a associação em outro trecho do documento.

Além das críticas públicas do presidente, a Real Madrid TV também se tornou alvo frequente de controvérsias nos últimos anos por vídeos que questionam atuações de árbitros antes de partidas do clube. Os conteúdos costumam destacar supostos erros cometidos contra o Real Madrid e estatísticas relacionadas aos juízes escalados.

A nova ofensiva dos árbitros aprofunda a tensão entre o clube mais vitorioso da Espanha e o sistema de arbitragem local em um momento já delicado para o futebol espanhol, ainda marcado pelas repercussões do Caso Negreira — investigação sobre pagamentos do Barcelona a um ex-dirigente da arbitragem espanhola.

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