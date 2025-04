A- A+

Futebol Árbitros vão usar câmeras corporais em partidas do Mundial de Clubes da Fifa Tecnologia será usada para oferecer imagens de um ângulo nunca visto antes e servirá para treinamentos dos juízes

A Fifa anunciou, nesta terça-feira, que o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre 15 junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, testará uma nova tecnologia. Os árbitros responsáveis por apitar as partidas da competição vão usar câmeras corporais em caráter experimental, após testes autorizados pelo IFAB.

Segundo Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, a nova tecnologia será um teste e servirá para oferecer ao público uma nova experiência, com imagens de um ângulo nunca visto antes. Além disso, as imagens podem ser usadas para treinamentos dos árbitros.

— É uma grande oportunidade para oferecer ao público uma nova experiência, com imagens de um ângulo nunca visto antes. Também serve para o treinamento de árbitros, pois poder ver o que o árbitro vê é importante nas análises pós-jogo, para avaliar como uma decisão foi tomada. É uma combinação de inovação para as transmissões e aperfeiçoamento técnico — explicou Pierluigi Collina, chefe da arbitragem da Fifa.

O torneio da Fifa também contará com a nova regra que tenta evitar cera do goleiro, que tem oito segundos para repor a bola em jogo, ou seu time terá um escanteio marcado contra, aprovada dia 1º de março de 2025 pela International Football Association Board (IFAB).

A competição conta com 32 times na disputa, entre eles os brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

