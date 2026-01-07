A- A+

Futebol Arena alega descumprimento contratual e suspende amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia Partida estava marcada nesta quinta-feira (08), às 20h30, no estádio em São Lourenço da Mata

A Arena de Pernambuco informou, nesta quarta-feira (07), a partir das suas redes sociais, que o jogo entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, válido pelo torneio amistoso da Vitória Cup foi suspenso.

Conforme a comunicação da Arena, o desacordo comercial parte da organização do evento, que não teria realizado o cumprimento de obrigações contratuais, o que teria inviabilizado a partida que estava marcada para esta quinta-feira (08), às 20h30.

Informativo da Arena de Pernambuco sobre a suspensão da partida da Vitória Cup, Santa Cruz x Defensa y Justicia - Reprodução

O informativo publicado reforça que a Arena cumpriu com todos os contratos e que segue à disposição para a realização de eventos futuros, desde que respeitados os termos acordados.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou o Santa Cruz para algum pronunciamento e segundo a comunicação do Tricolor, o clube está aguardando demais decisões, visto que o contrato é entre a Vitória Cup e a Arena de Pernambuco.

