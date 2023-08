A- A+

Região Metropolitana do Recife Arena de Pernambuco abre as portas para visitação em celebração ao Dia dos Pais Tour na Arena acontece neste sábado (12)

Em celebração ao Dia dos Pais, comemorado neste fim de semana, a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, abrirá as portas para visitação neste sábado (12).



O "Tour na Arena" possibilitará conhecer todas as áreas do estádio, inclusive o gramado, que será liberado para pais e filhos ao final do passeio.

A edição deste ano começa às 10h e segue até as 12h. O ingresso custa R$ 5 e será vendido no local. Para participar, não é necessário agendar, basta comparecer com antecedência.

Serviço:

Tour na Arena de Dia dos Pais

Data: 12 de agosto

Horário: 10h às 12h

Ingresso: R$ 5

