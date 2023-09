A- A+

Futebol Feminino Arena de Pernambuco confirmada entre sedes de candidatura do Brasil para Copa do Mundo Feminina Em encontro realizado na FPF, nesta quarta (27), ficou definido que estádio passará por melhorias

Com a candidatura do Brasil para sediar a próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027, ganhando cada vez mais forma, a Arena de Pernambuco está confirmada para ser um dos palcos a receber jogos do Mundial, caso o País seja o escolhido pela FIFA.

No fim da tarde desta quarta, o mandatário que comanda o futebol pernambucano esteve reunido com o diretor de Competições da FPF, Gustavo Sampaio, o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, o secretário geral da CBF, Alcino Reis, a coordenadora geral da Comissão para Candidatura do Brasil, Jacqueline Barros, além do secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, e Joka Heráclio, secretário Executivo de Esportes da Prefeitura do Recife.

No encontro, inclusive, ficou definido que o estádio construído em São Lourenço da Mata passará por melhorias visando a competição que acontece daqui a quatro anos.

Ao todo, o Brasil deve ter dez arenas no planejamento inicial para a Copa. Todas construídas ou requalificadas para o Mundial de 2014. Além da Arena de Pernambuco, a expectativa é que Arena Castelão, Arena Fonte Nova, Arena Pantanal, Arena da Amazônia, Maracanã, Mané Garrincha, Mineirão, Neo Química Arena e Beira-Rio recebam a competição.

Até o momento, quatro candidaturas estão na briga para realizar o certame. Além do Brasil, Bélgica, Holanda e Alemanha optaram por uma candidatura tripla. Já Estados Unidos e México querem levar juntos o torneio para a América do Norte. Sede da competição masculina em 2010, a África do Sul também quer o evento.

O documento com as informações a serem submetidas para a FIFA deve ser enviado até 08 de dezembro. A escolha da sede, no entanto, deve ser divulgada em maio de 2024, durante o 74º Congresso anual da FIFA.

