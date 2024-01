A- A+

SPORT Arena de Pernambuco notifica Sport por mais de 100 cadeiras quebradas em Clássico das Multidões Assentos danificados estão situados no setor Sul Inferior do complexo esportivo; prejuízo é de quase R$ 45 mil

Depois de receber mais uma edição do Clássico das Multidões no último sábado (20), quando o Sport venceu o Santa Cruz pelo placar de 2 a 1, a administração da Arena de Pernambuco registrou, em um documento com imagens, o prejuízo de um total de 127 cadeiras quebradas no setor Inferior Sul, onde a torcida organizada mandante acompanhou ao jogo. O ofício de cobrança pelos reparos foi enviado ao clube rubro-negro.

A Folha de Pernambuco apurou que o prejuízo aos cofres do Leão é de cerca de R$ 45 mil. O reparo em cada cadeira ficará entre R$ 350 e R$ 400.

Trecho do ofício enviado pela Arena de Pernambuco ao Sport | Foto: Cortesia

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a administração do estádio que fica em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), que, por sua vez, disse que "é um documento interno e o assunto vai ser tratado internamente entre Arena e clube".

