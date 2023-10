Arena de Pernambuco passará por vistoria para ter chances de sediar jogo do Brasil nas Eliminatórias

A- A+

Em entrevista ao Match TV, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmou que a Arena de Pernambuco passará por vistoria em breve para tentar ser uma das sedes da Seleção para os compromissos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



"É possível (ter um jogo do Brasil na Arena). Isso passa por uma vistoria técnica da Conmebol e da CBF. Está programada para acontecer na Arena lá em São Lourenço e isso (sediar uma partida) provavelmente vai ser no calendário de 2024 porque as datas Fifa até novembro estão certas", afirmou o presidente.



Os dois primeiros jogos da Seleção Brasileira como mandante nas Eliminatórias foram no Mangueirão (Belém-PA) e na Arena Pantanal (Cuiabá-MT). O próximo duelo do Brasil em casa será 21 de novembro, contra a Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Restarão, assim, outras seis datas para serem preenchidas.

