A- A+

Inclusão Arena de Pernambuco promove evento gratuito de inclusão para pessoas com deficiência Arena da Inclusão reúne saúde, cultura, lazer e cidadania em programação especial no dia 23 de agosto

A Arena de Pernambuco será palco, no próximo sábado (23), da Arena da Inclusão, evento gratuito e exclusivo para pessoas com deficiência e seus familiares. A iniciativa, que faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência, acontece das 8h às 17h e já é considerada um espaço de acolhimento e oportunidades, oferecendo uma programação completa com serviços de saúde, cidadania, lazer, cultura e shows.

Serviços

Os participantes terão acesso a consultas médicas em diferentes especialidades, ao atendimento da Carreta da Mulher em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e ao REAC (Registro Estadual do Autista). Também estarão disponíveis serviços de cidadania, como emissão de documentos, CIPTEA, Carteira Livre Acesso, além de atendimentos da Defensoria Pública, SEDEPE, Detran-PE, Neoenergia, Compesa e orientação jurídica através do Balcão de Direitos.

Beleza e bem-estar

O evento contará com um salão inclusivo para crianças atípicas, serviços de salão de beleza, maquiagem e massagem inclusiva promovida pela Associação Pernambucana de Cegos (APEC). O objetivo é garantir momentos de autoestima, relaxamento e cuidado para todos os presentes.

Lazer e cultura

O público também poderá aproveitar brinquedos infláveis, apresentações teatrais, musicoterapia, oficinas de pintura, super-heróis, apresentações culturais, a Turma do Fom Fom do Detran, além do acervo do Museu da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma área de alimentação gratuita com pipoca, picolé e algodão-doce estará disponível durante todo o evento. O encerramento será marcado por shows musicais, celebrando o espírito de inclusão.

Inclusão

Para a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, missionária Michele Collins, a Arena da Inclusão reforça o papel social do espaço:

“A Arena da Inclusão é um espaço vital para acolher, cuidar e valorizar cada pessoa, independentemente de suas limitações. É sobre criar oportunidades reais e construir juntos um caminho para a inclusão”, destacou.

Parcerias

A edição conta com o apoio da Clínica Acolher, Clínica Somar, Clínica Transformar, Ayfa, Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), além de prefeituras parceiras, órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Juntos, eles unem forças para oferecer experiências que impactam diretamente a vida de centenas de famílias.

Serviço

Data: 23 de agosto de 2025

Horário: 8h às 17h

Local: Arena de Pernambuco – São Lourenço da Mata/PE

Entrada gratuita | Exclusivo para pessoas com deficiência e familiares

Inscrições para voluntariado: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdASmXcmfobk5ulIJKUxFJO7LxIaMaUPGfxjRmnza0adgddvA/viewform

Veja também