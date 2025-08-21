Qui, 21 de Agosto

Inclusão

Arena de Pernambuco promove evento gratuito de inclusão para pessoas com deficiência

Arena da Inclusão reúne saúde, cultura, lazer e cidadania em programação especial no dia 23 de agosto

Evento acontecerá próximo sábado (23), das 8h às 17h na Arena de PernambucoEvento acontecerá próximo sábado (23), das 8h às 17h na Arena de Pernambuco - Foto: Divulgação

A Arena de Pernambuco será palco, no próximo sábado (23), da Arena da Inclusão, evento gratuito e exclusivo para pessoas com deficiência e seus familiares. A iniciativa, que faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência, acontece das 8h às 17h e já é considerada um espaço de acolhimento e oportunidades, oferecendo uma programação completa com serviços de saúde, cidadania, lazer, cultura e shows.

Serviços

Os participantes terão acesso a consultas médicas em diferentes especialidades, ao atendimento da Carreta da Mulher em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e ao REAC (Registro Estadual do Autista). Também estarão disponíveis serviços de cidadania, como emissão de documentos, CIPTEA, Carteira Livre Acesso, além de atendimentos da Defensoria Pública, SEDEPE, Detran-PE, Neoenergia, Compesa e orientação jurídica através do Balcão de Direitos.

Beleza e bem-estar

O evento contará com um salão inclusivo para crianças atípicas, serviços de salão de beleza, maquiagem e massagem inclusiva promovida pela Associação Pernambucana de Cegos (APEC). O objetivo é garantir momentos de autoestima, relaxamento e cuidado para todos os presentes.

Lazer e cultura

O público também poderá aproveitar brinquedos infláveis, apresentações teatrais, musicoterapia, oficinas de pintura, super-heróis, apresentações culturais, a Turma do Fom Fom do Detran, além do acervo do Museu da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma área de alimentação gratuita com pipoca, picolé e algodão-doce estará disponível durante todo o evento. O encerramento será marcado por shows musicais, celebrando o espírito de inclusão.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusão

Para a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, missionária Michele Collins, a Arena da Inclusão reforça o papel social do espaço:

“A Arena da Inclusão é um espaço vital para acolher, cuidar e valorizar cada pessoa, independentemente de suas limitações. É sobre criar oportunidades reais e construir juntos um caminho para a inclusão”, destacou.

Parcerias

A edição conta com o apoio da Clínica Acolher, Clínica Somar, Clínica Transformar, Ayfa, Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), além de prefeituras parceiras, órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Juntos, eles unem forças para oferecer experiências que impactam diretamente a vida de centenas de famílias.

Serviço

Data: 23 de agosto de 2025
Horário: 8h às 17h
Local: Arena de Pernambuco – São Lourenço da Mata/PE
Entrada gratuita | Exclusivo para pessoas com deficiência e familiares
Inscrições para voluntariado: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdASmXcmfobk5ulIJKUxFJO7LxIaMaUPGfxjRmnza0adgddvA/viewform

