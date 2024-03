Arena de Pernambuco recebe Sul-Americano de marcha atlética neste domingo (10)

A- A+

A Arena de Pernambuco recebe neste domingo (10), o Sul-Americano de marcha atlética, competição importante no calendário da modalidade e que pode distribuir vagas no Mundial que será disputado em abril, como também nos Jogos Olímpicos de Paris, em julho. A prova que acontece em São Lourenço da Mata reunirá atletas de cinco diferentes países (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, além do Brasil).

Pensando nas Olimpíadas deste ano, três brasileiros já possuem índice, a pernambucana Erika Sena, a carioca Viviane Lyra e o brasiliense Caio Bonfim, esses dois últimos estarão presentes na disputa na Arena. Principal atleta masculino do Brasil na marcha, Caio transmite suas impressões de competir em Pernambuco. “É um prazer estar competindo no Recife, uma escola de grandes marchadores, Cisiane, Erika, com quem eu tive o prazer de dividir seleções. Para mim é uma prova muito importante, interessante também e com muita alegria que estou indo para esse desafio”, contou o detentor do recorde brasileiro de marcha atlética.

Apesar das largas acontecerem de manhã ainda cedo, Caio espera aproveitar o calor e umidade pernambucana como um teste para Paris, que durante o mês de julho deve testar a resistência do atleta. “Acho interessante que Paris vai estar quente e com um pouco de umidade. E sabemos que Recife tem esse calor, acho que será uma boa experiência fazer uma prova nesse ambiente, aqui perto de casa e são coisas que a gente vai somando nesse ano tão especial”, disse.

Ao todo, 30 atletas (15 no masculino e 15 no feminino) foram chamados para o Sul-Americano, com base no ranking brasileiro e nos resultados da Copa Brasil de Marcha, disputada dia 18 de fevereiro, em circuito montado na Mata da Praia, em Vitória, no Espírito Santo.

Programa de provas

6h – 35 km Feminino

6h10 – 35 km Masculino

6h15 – 20 km Feminino

6h20 – 20 km Masculino

7h45 – 10 km Feminino Sub-20

7h55 – 10 km Masculino Sub-20

8h10 – 10 km Masculino Sub-18

8h30 – 5 km Feminino Sub-18



