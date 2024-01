Arena de Pernambuco receberá vistoria da Fifa para sediar jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

A- A+

A Fifa realizará no próximo mês uma vistoria na Arena de Pernambuco para avaliar se o estádio terá condições de ser uma das sedes da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A avaliação, que também terá presença da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também pode definir se o estado também terá condições de receber partidas da Copa do Mundo Feminina, caso o Brasil seja escolhido para sediar o torneio. A informação foi dada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.





O último jogo do Brasil em solo pernambucano foi em setembro de 2021, contra o Peru, também na Arena de Pernambuco, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os anfitriões venceram por 2x0, em confronto que aconteceu de portões fechados devido à pandemia da Covid-19. O palco de São Lourenço da Mata também recebeu o embate entre brasileiros e uruguaios em 2016, pela seletiva para o Mundial de 2018. As seleções ficaram no 2x2.

Nas Eliminatórias para a Copa de 2026, o Brasil ainda terá mais seis jogos como mandante. Três deles acontecerão em 2024: Equador (5 de setembro), Peru (10 de outubro) e Uruguai (19 de novembro). O Brasil já jogou na competição em Belém, ganhando por 5x1 da Bolívia, no Mangueirão. Depois, em Cuiabá, no 1x1 perante a Venezuela, na Arena Pantanal. Por fim, perdeu por 1x0 para a Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro.



Além da Arena, também serão avaliados pontos como os centros de treinamentos dos clubes da capital e a estrutura da cidade para receber os confrontos. Vale lembrar que Recife também se colocou à disposição para ser uma das cidades brasileiras a ter jogos da Copa do Mundo feminina, em 2027, caso o País seja escolhido para sediar o torneio. A decisão sairá em maio.

