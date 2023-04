A- A+

Campeonato Pernambucano Arena de Pernambuco será palco das finais desta edição do Estadual Informação foi confirmada pelo presidente da FPF, Evandro Carvalho, neste domingo (2)

O Campeonato Pernambucano vai entrando em sua reta final. Seis equipes seguem vivas em busca do título desta temporada. No entanto, apesar das incertezas sobre quem chegará mais longe no certame, o palco dos dois jogos da decisão deste ano já está definido. Independentemente de quem se classificar, os confrontos serão realizados na Arena de Pernambuco. A informação foi repassada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, à reportagem, na tarde deste domingo (2).

De acordo com o mandatário, o fato dos jogos finais serem disputados em São Lourenço da Mata não se trata de uma novidade para os clubes. Isto "já estava definido desde o início desta edição do campeonato". Os jogos, porém, ainda não têm datas pré-agendadas.

Ao contrário da final, as quartas de final e a semifinal, contudo, serão disputadas em jogo único na casa da equipe de melhor campanha. Times melhores colocados na primeira fase, Sport e Retrô já estão nas semis do torneio. Enquanto o Rubro-negro aguarda o vencedor de Petrolina x Santa Cruz, o adversário da Fênix sai do duelo entre Náutico x Salgueiro.

Quartas de final

16h30 Terça-feira (4) - Petrolina x Santa Cruz

20h Quarta-feira (5) - Náutico x Salgueiro

Semifinal

16h30 Sexta-feira (7) - Sport x Petrolina ou Santa Cruz

16h30 Sábado (8) - Retrô x Náutico ou Salgueiro

