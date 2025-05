A- A+

Futebol Arena de Pernambuco será um dos palcos da Copa do Mundo feminina em 2027, no Brasil Estádio será o local que representará Recife na disputa, que acontecerá entre os dias 24 de junho a 25 de julho

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (7) as cidades que representarão o Brasil na disputa da Copa do Mundo feminina, programada para acontecer entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027. Recife foi uma das capitais escolhidas e terá a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, como local que receberá os jogos.

Em junho de 2024, a equipe feminina do Brasil esteve na Arena de Pernambuco para disputar um amistoso contra a Jamaica, em preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. A seleção venceu por 4x0.

Além de Recife, o Brasil terá mais sete cidades-sede. São elas: Belo Horizonte-MG (Mineirão), Brasília-DF (Mané Garrincha), Fortaleza-CE (Castelão), Porto Alegre-RS (Beira-Rio), Rio de Janeiro-RJ (Maracanã), Salvador-BA (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Os locais foram escolhidos com base em uma análise feita pela equipe da Fifa, no ano passado, verificando pontos como acessibilidade, segurança, tecnologia e sustentabilidade dos estádios. Além disso, a entidade máxima do futebol internacional levou em conta a capacidade da rede hoteleira das cidades e as condições dos centros de treinamento.

“Este é um dia histórico para o futebol pernambucano e brasileiro. A conquista da sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 é um marco que nos enche de orgulho e responsabilidade. Estamos prontos para receber o mundo e fazer deste evento um grande sucesso”, destacou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. “Será uma grande oportunidade para promover o futebol feminino no Brasil e no estado. Acredito que a Copa do Mundo deixará um legado importante para o esporte, inspirando novas gerações de meninas a jogarem futebol.”



A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também comemorou a possibilidade de o estado novamente ser palco de um mundial de futebol. "A gente se preparou muito e a Arena foi super bem avaliada. Agora seremos de fato e de direito o país do futebol", disse, ao lado de Ivete Lacerda, secretária de esportes do estado, e Michele Collins, diretora-presidente da Arena de Pernambuco.

Competição

A Copa do Mundo terá 32 seleções, incluindo o Brasil, que herdou lugar diretamente por ser a sede. A Conmebol terá outras duas vagas. Na Europa, a Uefa terá 11. A Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) terá quatro, assim como a Confederação Africana de Futebol (CAF).

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) ficará com seis, enquanto a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) ganhará uma. As demais nações serão definidas por meio de um torneio eliminatório com 10 equipes.

A seleção brasileira buscará o título inédito da Copa do Mundo. O melhor resultado foi o vice-campeonato em 2007, perdendo para a Alemanha. Atual vice-campeã olímpica, a equipe foi eliminada na primeira fase do Mundial de 2023. O Brasil tem a maior artilheira da história das Copas, Marta, com 17 gols.

Para as edições da Copa de 2031 e 2035, os cotados para sediar o mundial são Estados Unidos e o Reino Unido, respectivamente. No caso dos europeus, a ideia é ter uma candidatura dividida entre Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Arena

Com capacidade para mais de 45 mil pessoas, a Arena de Pernambuco foi inaugurada no dia 20 de maio de 2013, com a presença da então presidente da República, Dilma Rousseff, e do ex-Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falecido em 2014.

O primeiro evento-teste foi um jogo com dois times formados por funcionários que trabalharam na construção do estádio. A estreia oficial, porém, foi dias depois. Para um público de pouco mais de 26 mil torcedores, mas com uma renda acima de R$ 1 milhão, Náutico e Sporting empataram em 1x1, em amistoso internacional. Luis Eduardo, contra, marcou o gol dos portugueses. O primeiro oficial na Arena. Elton, de pênalti, fez para os alvirrubros.

Sedes da Copa do Mundo Feminina 2027

Belo Horizonte (Mineirão)

Brasília (Mané Garrincha)

Fortaleza (Castelão)

Porto Alegre (Beira-Rio)

Recife (Arena Pernambuco)

Rio de Janeiro (Maracanã)

Salvador (Fonte Nova)

São Paulo (Neo Química Arena)

Veja também