A- A+

Arena Pernambuco Arena Pernambuco vai receber jogo da Seleção nas Eliminatórias da Copa, diz presidente da FPF Segundo Evandro Carvalho, Pernambuco também deve ser uma das cidades da Copa do Mundo Feminina de 2027 caso o Brasil seja confirmado como sede do Mundial

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou que a Arena de Pernambuco vai receber um jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ainda neste ano. Além disso, Pernambuco poderá ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 caso o Brasil seja confirmado como a sede do torneio.

Evandro Carvalho detalhou essas informações em participação no programa Léo Medrado & Traíras nesta sexta-feira (26).

"Estamos dizendo aqui em primeira mão, que agendamos um jogo da Seleção Brasileira Masculina e a Copa do Mundo Feminina. E próxima segunda-feira já estaremos recebendo o comitê da FIFA para a vistoria na arena, a vistoria nos aflitos que nós colocamos como estádio de treinamento e a vistoria nos CTs”, disse Evandro Carvalho.

A avaliação também vai contar com a participação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com Evandro, há grande chance do Brasil sediar o Mundial de 2027.

“A convicção nossa e de toda a CBF junto a Fifa, inclusive, o presidente Gianni Infantino que esteve há três semanas atrás no Brasil na CBF. É que nós deveremos ser pelos resultados apresentados, pelo projeto do Brasil, nós deveremos ter a confirmação como sede da Copa do Mundo Feminina”, ressaltou o presidente da FPF.

A última partida da Seleção Brasileira em Pernambuco aconteceu em setembro de 2021 pelas Eliminatórias para o Mundial do Catar. O confronto foi contra o Peru e terminou 2 a 0 de portões fechados por causa da pandemia de Covid-19.

Os pernambucanos puderam assistir pela última vez no embate contra o Uruguai em 2016 pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. O jogo foi 2 a 2.

Nas Eliminatórias para a Copa de 2026, o Brasil ainda terá mais seis jogos como mandante. Três deles acontecerão em 2024: Equador (5 de setembro), Peru (10 de outubro) e Uruguai (19 de novembro).

Veja também

Clássico das Emoções Santa inicia venda de ingressos para clássico contra o Náutico com mudança nos setores do Arruda