Reviravolta: Arena de Pernambuco receberá Santa Cruz x Náutico, pelo Pernambucano
Administração do estádio publicou uma nota indicando que jogo pelo Estadual pode acontecer com o Tricolor assumindo "responsabilidade técnica"
Após indicar que não teria disponibilidade para receber o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, nesta quarta-feira (11), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, a Arena de Pernambuco voltou atrás e, por meio de nota, informou que o palco está à disposição do Tricolor - horas depois de a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) ter publicado que o embate aconteceria no Arruda, às 19h. A entidade estadual acatou o pedido e remarcou o embate para São Lourenço da Mata, às 20h.
Em nota, a Arena justificou a mudança ao dizer que o Santa Cruz “se comprometeu a assumir integralmente a responsabilidade técnica pela partida, considerando as condições atuais do gramado. Assim, quaisquer decisões ou ocorrências relacionadas à condução técnica do jogo ficarão sob responsabilidade do clube e de sua comissão técnica”.
O outro jogo da semifinal deve permanecer na quinta-feira (12), 17h, nos Aflitos, entre Retrô e Sport.
Confira a nota na íntegra
A Arena de Pernambuco informa que o Santa Cruz Futebol Clube jogará nesta quarta-feira (11) no equipamento, em partida válida pela semifinal do Campeonato Pernambucano.
Em um gesto de solidariedade ao clube e, principalmente, à sua gigantesca torcida, a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Missionária Michele Collins, conversou com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e, a partir desse diálogo, foi definida a realização da partida no estádio.
Durante a conversa, o Santa Cruz se comprometeu a assumir integralmente a responsabilidade técnica pela partida, considerando as condições atuais do gramado. Assim, quaisquer decisões ou ocorrências relacionadas à condução técnica do jogo ficarão sob responsabilidade do clube e de sua comissão técnica.
A Arena de Pernambuco apresentou sugestão técnica para a mudança da data do jogo para a próxima semana, que não pôde ser acatada pela Federação Pernambucana de Futebol. Diante desse contexto, o entendimento entre as partes foi a solução encontrada para garantir que a torcida coral pudesse comparecer e apoiar o time, como sempre faz.
O Santa Cruz possui uma das principais torcidas do país, e a Arena de Pernambuco reforça seu compromisso com o diálogo institucional, o futebol pernambucano e o acolhimento dos torcedores.