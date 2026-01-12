A- A+

Programação Arena Verão Pernambuco tem 2ª edição com esporte e lazer gratuitos no Parque Santos Dumont Após primeira edição em Piedade no ano passado, Governo do Estado leva ação ao Recife neste mês de janeiro

A Arena Verão Pernambuco tem sua segunda edição durante o mês de janeiro como opção gratuita da programação de férias das famílias.

Desta vez o espaço será Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 deste mês.

Os participantes poderão participar de práticas de lutas, dança, esportes coletivos e diversas atividades no intuito de tirar as pessoas de casa e incentivar a atividade física, contato com a natureza e integração social.

Na piscina do Santos Dumont acontecerão aulões de hidroginástica e esportes aquáticos.

Diversas modalidades, como Badminton, Pickeball e mais, serão oferecidas em formato de oficinas e competições por suas respectivas federações.

O espaço contará com equipamentos e profissionais de recreação infantil para divertir as crianças, além de aulas de funcional e dança, em conjunto com academias parceiras.

Além disso, áreas já normalmente utilizadas pelos frequentadores do Parque, como a pista de Skate e as quadras poliesportivas, estarão recebendo o público nestas atividades.

De acordo com a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, o objetivo da ação é trazer a população para o parque e estimular a cabeça longe das telas, garantindo o direito ao esporte, à cultura e ao lazer.

“Graças a diversidade de práticas que estarão disponíveis, a ideia é que as pessoas venham se aventurar por várias atividades, individuais e coletivas, podendo explorar modalidades que muitas vezes nem haviam entrado em contato antes”, explicou.

Durante os meses de setembro e outubro de 2025, a primeira edição da Arena Verão Pernambuco aconteceu com os pés na areia, ocupando a Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Como participar?

A noite das sextas-feiras (18h - 21h) está reservada às apresentações culturais, enquanto os sábados (8h - 18h) e domingos (8h - 13h) recebem as modalidades esportivas.

O evento é aberto ao público, sendo pet friendly. Não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição.

A programação completa será divulgada nas redes sociais da Secretaria de Esportes (@esportepe) e do Centro Esportivo Santos Dumont (psantosdumont).

Veja também