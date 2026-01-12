Seg, 12 de Janeiro

Arena Verão Pernambuco tem 2ª edição com esporte e lazer gratuitos no Parque Santos Dumont

Após primeira edição em Piedade no ano passado, Governo do Estado leva ação ao Recife neste mês de janeiro

1ª edição do Arena Verão Pernambuco foi em Piedade 1ª edição do Arena Verão Pernambuco foi em Piedade  - Foto: Divulgação/Secretaria de Esportes de Pernambuco

A Arena Verão Pernambuco tem sua segunda edição durante o mês de janeiro como opção gratuita da programação de férias das famílias. 

Desta vez o espaço será  Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 deste mês.

Os participantes poderão participar de práticas de lutas, dança, esportes coletivos e diversas atividades no intuito de tirar as pessoas de casa e incentivar a atividade física, contato com a natureza e integração social. 

Na piscina do Santos Dumont acontecerão aulões de hidroginástica e esportes aquáticos.

Diversas modalidades, como Badminton, Pickeball e mais, serão oferecidas em formato de oficinas e competições por suas respectivas federações.

O espaço contará com equipamentos e profissionais de recreação infantil para divertir as crianças, além de aulas de funcional e dança, em conjunto com academias parceiras.

Além disso, áreas já normalmente utilizadas pelos frequentadores do Parque, como a pista de Skate e as quadras poliesportivas, estarão recebendo o público nestas atividades.

De acordo com a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, o objetivo da ação é trazer a população para o parque e estimular a cabeça longe das telas, garantindo o direito ao esporte, à cultura e ao lazer.

“Graças a diversidade de práticas que estarão disponíveis, a ideia é que as pessoas venham se aventurar por várias atividades, individuais e coletivas, podendo explorar modalidades que muitas vezes nem haviam entrado em contato antes”, explicou.

Durante os meses de setembro e outubro de 2025, a primeira edição da Arena Verão Pernambuco aconteceu com os pés na areia, ocupando a Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Como participar? 
A noite das sextas-feiras (18h - 21h) está reservada às apresentações culturais, enquanto os sábados (8h - 18h) e domingos (8h - 13h) recebem as modalidades esportivas.

O evento é aberto ao público, sendo pet friendly. Não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição.

A programação completa será divulgada nas redes sociais da Secretaria de Esportes (@esportepe) e do Centro Esportivo Santos Dumont (psantosdumont). 

