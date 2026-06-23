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COPA DO MUNDO Argélia elimina Jordânia e segue viva no Grupo J da Copa; Argentina avança como líder A Argélia disputará uma vaga na próxima fase no sábado (27) contra a Áustria, com as duas equipes empatadas em três pontos

A Argélia venceu a Jordânia de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, um resultado que garantiu a liderança da chave para a Argentina de Lionel Messi, que já havia se classificado para os 16-avos de final mais cedo.

Após começar perdendo para a Jordânia, estreante em Mundiais, com um gol de Nizar Al Rashdan aos 36 minutos, a seleção argelina (conhecida como 'Raposas do Deserto') virou a partida no San Francisco Bay Stadium, em Santa Clara, com gols de Nadhir Benbouali, (69') e Amine Gouiri (82').

A Argélia disputará uma vaga na próxima fase no sábado contra a Áustria, com as duas equipes empatadas em três pontos, enquanto a 'Albiceleste', atual campeã mundial e líder do grupo com seis pontos, enfrentará a Jordânia, que já está eliminada.

A seleção africana acabou impondo seu poderio ofensivo superior após uma partida que mudou de rumo no segundo tempo.

Os argelinos foram mais incisivos desde o início, criando as primeiras chances claras de gol, com Riyad Mahrez como principal referência no ataque.

No entanto, a Jordânia abriu o placar com um gol que mudou o panorama da partida, obrigando as 'Raposas do Deserto' a assumirem o controle e buscarem uma reação.

Após o intervalo, a Jordânia recuou e cedeu território, optando por confiar em transições rápidas.

A Argélia cresceu após as substituições de Vladimir Petkovic e, por fim, protagonizou uma virada em jogadas de bola parada, com gols de Benbouali e Gouiri.

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