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Copa do Mundo Argélia faz último amistoso com portões fechados e sem TV nos EUA por motivo de segurança Seleção argelina enfrenta a Bolívia na noite desta quarta-feira (10), em Kansas City, nos Estados Unidos

Os torcedores argelinos não vão poder acompanhar o último jogo preparatório de sua seleção visando a Copa do Mundo. Isso porque a Argélia vai enfrentar a Bolívia na noite desta quarta-feira, em Kansas City, nos Estados Unidos, com os portões fechados e também sem a presença da imprensa por motivos de segurança.



Segundo o Fennec Foot, site especializado na cobertura da seleção africana, a Federação Argelina de Futebol (FAF) esclareceu que a decisão de entrar em campo com as arquibancadas vazias, e também sem transmissão de TV, partiu dos organizadores.



O motivo alegado está diretamente relacionado ao início da Copa do Mundo, já que as equipes de segurança e logística disponíveis estarão dedicadas aos preparativos finais para o torneio, o que impossibilita a presença de torcedores.

A publicação informa ainda que a situação é ainda mais incomum, visto que os meios de comunicação presentes na partida tiveram o acesso negado.

Dirigentes da FAF teriam tentado, sem sucesso, obter credenciamento para permitir que jornalistas cobrissem o jogo contra os bolivianos. Apesar desses esforços, a proibição foi mantida.



Assim, os torcedores argelinos vão ter de esperar pela data da estreia de sua seleção para acompanhar a Argélia neste Mundial, que será disputado em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.



Integrante do Grupo J, a representante africana tem o seu grande da competição desafio logo na primeira rodada, quando terá pela frente a Argentina, atual campeã do Mundo. O confronto está marcado para o dia 16 de junho, próxima terça-feira, em Kansas City.

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