Futebol Argélia receberá próximos jogos da seleção palestina de futebol A Palestina está no Grupo I das Eliminatórias para a Copa de 2026, ao lado de Austrália e Líbano

A Argélia vai receber e organizar todos os jogos de futebol, amistosos e oficiais, da seleção palestina, inclusive o próximo, programado para novembro, contra a Austrália, informou a Federação Argelina de Futebol (FAF).

O presidente da Associação de Futebol da Palestina (PFA), Jibril Rajoub, já tinha feito um pedido às autoridades argelinas a respeito. A Argélia, apoiadora tradicional e incondicional da causa palestina, aceitou receber "todos os jogos oficiais e não oficiais incluídos no âmbito da preparação da seleção palestina de futebol para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, para a Copa da Ásia de 2027 e assumirá todos os gastos ligados a estes eventos".

Portanto, "o jogo oficial entre Palestina e Austrália, previsto para 21 de novembro de 2023, que faz parte das Eliminatórias para o Mundial 2026", vai acontecer em solo argelino, explicou a FAF em um comunicado.

Quanto às Eliminatórias para a Copa da Ásia 2027, que começarão em janeiro de 2024, a seleção palestina está no Grupo C com Emirados Árabes Unidos, Irã e Hong Kong.

