FUTEBOL

Argélia vence Burkina Faso (1-0) e garante nas oitavas da Copa Africana

Mahrez marcou de pênalti aos 23 minutos para dar a vitória à seleção argelina

Jogo entre Argélia e Burkina Faso, no Estádio Moulay Hassan, em RabatJogo entre Argélia e Burkina Faso, no Estádio Moulay Hassan, em Rabat - Foto: Paul Ellis/ AFP

A Argélia, comandada pelo atacante Riyad Mahrez, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN) de forma antecipada ao vencer Burkina Faso por 1 a 0 neste domingo (28), pela segunda rodada do Grupo E.

Mahrez marcou de pênalti aos 23 minutos para dar a vitória à seleção argelina. O ex-jogador do Manchester City, atualmente no Al-Ahli da Arábia Saudita, é o artilheiro da competição com três gols marcados.

Com esta vitória, a Argélia soma seis pontos e volta às oitavas da CAN pela primeira vez desde 2019, após as eliminações precoces na fase de grupos em 2021 e 2023.
 

No mesmo Grupo E, o Sudão, que horas antes venceu a Guiné Equatorial por 1 a 0, está agora empatado com três pontos com Burkina Faso.

Na terceira e última rodada desta primeira fase, a Argélia precisará de pelo menos um empate contra a já eliminada Guiné Equatorial para se garantir como primeira colocada do grupo, independentemente do resultado do jogo entre Sudão e Burkina Faso, que fará o confronto direto pela segunda vaga da chave.

