A- A+

Copa Africana Argélia vence RD Congo e vai enfrentar a Nigéria nas quartas da Copa Africana As 'Raposas do Deserto' conquistaram a vitória com um golaço de Adil Boulbina, quando a partida parecia caminhar para a disputa de pênaltis

A Argélia garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações nesta terça-feira (6), ao derrotar a República Democrática do Congo por 1 a 0 nas oitavas, com um gol marcado nos últimos instantes da prorrogação (119').

O próximo adversário da seleção argelina, comandado pelo técnico Vladimir Petkovic, será a Nigéria.

As 'Raposas do Deserto' conquistaram a vitória com um golaço de Adil Boulbina, quando a partida parecia caminhar para a disputa de pênaltis.

Em um contra-ataque pela ponta esquerda, Boulbina driblou Aaron Wan-Bissaka e, da entrada da área, acertou um chute perfeito com o pé direito, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro.

Nesta partida, que na teoria era o confronto mais imprevisível das oitavas de final, a Argélia dominou a posse de bola.

Os congoleses, jogando com uma linha defensiva recuada e uma pressão intensa, lançaram perigosos contra-ataques.

Com as duas escolhas se mostrando cautelosas e com impressionante disciplina tática, seria necessário um erro individual ou um momento de genialidade para encontrar o gol.

Mas as ‘Raposas do Deserto’, assim como os ‘Leopardos’ do técnico Sébastien Desabre, insistiram por quase duas horas em francês.

E os dois goleiros, Luca Zidane (filho do lendário Zinedine Zidane) pela Argélia e Lionel Mpasi-Nzau pelo Congo, fizeram sua parte para manter suas redes intactas.

Na primeira etapa as duas equipes passaram a maior parte do tempo se estudando. Os argelinos esperaram até o 42º minuto para tentar seu primeiro chute a gol, por meio do jovem prodígio de 20 anos, Ibrahim Maza. Mas a bola subiu demais.

O ritmo do jogo aumentou e a intensidade cresceu no segundo tempo. Chancel Memba (50'), Joris Kayembe (74') e Ibrahim Mayle (90'+2) tiveram as suas oportunidades para a República Democrática do Congo, enquanto os laterais argelino Mohamed Amoura (79') e Anis Hadj Moussa (86') foram frustrados pelo goleiro congolês.

Mas o julgado apitou o fim do tempo regulamentar com o placar ainda em 0 a 0.

Na prorrogação, o suspense continuou. A Argélia teve uma excelente oportunidade primeiro com Fares Chaibi, que obrigou Mpasi-Nzau a fazer uma defesa espetacular em cima da linha (110').

Até nove minutos depois, Boulbina colocou as ‘Raposas do Deserto’ entre os oito melhores da África com o seu golaço.

A Argélia havia fechado a fase de grupos com três vitórias em três jogos. Esta é a terceira vez que isso acontece depois de 1990 e 2019 e nessas duas graças, os argentinos conquistaram o título. A torcida argelina já sonha com o tricampeonato.

Veja também