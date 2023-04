A- A+

futebol Argentina alcança topo do ranking da Fifa e Brasil cai para terceiro lugar Equipe comandada por Messi não atingia esta posição há mais de seis anos; França ocupa a segunda colocação

A seleção argentina de Lionel Messi conquistou o primeiro lugar do ranking mundial da Fifa, a primeira nos últimos seis anos, à frente da França e do Brasil, segundo tabela divulgada nesta quinta-feira (6).

Os campeões mundiais argentinos, que conquistaram o título no dia 18 de dezembro em Doha, voltaram à liderança após vitórias nos amistosos contra Panamá (2 a 0) e Curaçao (7 a 0).

A equipe comandada por Messi não atingia esta posição há mais de seis anos.

A Argentina tomou a liderança do Brasil, seu grande rival regional, derrotado por 2 a 1 pelo Marrocos no dia 25 de março, em Tânger. A seleção brasileira caiu para o terceiro lugar.

A França, finalista do Mundial, conquista um lugar, ficando no segundo lugar, depois das vitórias sobre a Holanda (4-0) e a Irlanda (1-0), no início da fase de qualificação para o Eurocopa-2024.

