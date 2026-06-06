A- A+

FUTEBOL Argentina, Alemanha e Colômbia garantem vaga na Copa do Mundo de 2027 Data Fifa de junho tem mais uma rodada de jogos para definir classificações na América do Sul e Europa

A data Fifa de junho trouxe a sequências das eliminatórias da Copado Mundo Feminina de 2027, que já tem 11 seleções classificadas. Ao vencerem seus jogos, Alemanha, Argentina e Colômbia carimbaram o passaporte para o Brasil no ano que vem. Antes deles, Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Filipinas e Nova Zelândia já haviam garantido a classificação, restando 21 vagas.

As elminatórias da Europa seguem no dia 9, quando a última rodada será disputada e mais seleções podem confirmar a classificação direta, como Espanha e Inglaterra, que brigam no mesmo grupo, assim como Dinamarca e Itália, França, Irlanda e Holanda. A América do Sul se encaminha para a definição dos times que jogarão os playoffs intercontinentais no fim do ano. Venezuela e Equador estão à frente, mas Chile, Paraguai e Peru também têm chance.

Veja como estão as demais eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027

Eliminatórias da Concacaf

A data Fifa de abril encerrou a etapa preliminar das eliminatórias, definindo as seis seleções que disputarão a Concacaf Championship ao lado de Estados Unidos e Canadá. Com 100% de aproveitamento, México, Jamaica, Costa Rica e Panamá lideraram seus grupos, além de Haiti e El Salvador.

A competição será realizada em formato de mata-mata, começando nas quartas de final, e está previsto para novembro e dezembro deste ano. Os perdedores na primeira etapa disputam entre si as duas vagas para a repescagem intercontinental, enquanto todos os semifinalistas garantem a vaga na Copa do Mundo.

Eliminatórias da África

As eliminatórias africanas serão disputadas na Copa das Nações feminina, entre julho e agosto. Serão 16 seleções concorrendo a quatro vagas diretas, destinadas aos semifinalistas. As equipes derrotadas nas quartas de final jogam um mata-mata em que as duas melhores vão para a repescagem intercontinental. A Zâmbia, que enfrentou o Brasil no Fifa Series, é um dos fortes candidatos a vaga.

Veja também