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Argentina anuncia maratona de amistosos e Scaloni terá três jogos em apenas sete dias

Serão os primeiros compromissos da seleção após a aposentadoria de Lionel Messi

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Lionel Scaloni, técnico da ArgentinaLionel Scaloni, técnico da Argentina - Foto: Juan Mabromata/AFP

A Associação do Futebol Argentino (AFA) confirmou a programação da seleção para a próxima janela internacional. A Argentina disputará três amistosos em casa, em uma sequência que levará a equipe de Lionel Scaloni a campo três vezes no intervalo de apenas sete dias.

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Confira os jogos da seleção argentina:

O primeiro compromisso será diante da Bolívia, no dia 30 de setembro, uma quarta-feira. A partida será realizada no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Depois, a seleção retorna a Buenos Aires para mais dois jogos. No dia 3 de outubro, sábado, a Argentina enfrenta Burkina Faso, no Monumental de Núñez, estádio do River Plate.

A maratona termina três dias depois. Em 6 de outubro, uma terça-feira, o Monumental volta a receber a seleção argentina, desta vez para o amistoso contra Benin.

A programação faz parte da janela internacional prevista entre 21 de setembro e 6 de outubro.

Os amistosos também terão um significado especial por serem os primeiros compromissos da Argentina após o anúncio da aposentadoria de Lionel Messi da seleção. Sem o maior ídolo de sua história, Scaloni terá a oportunidade de trabalhar o elenco em sequência, observar alternativas e começar a desenhar os próximos passos deste novo ciclo.
 

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