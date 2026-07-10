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Copa do Mundo Argentina aposta em sua identidade para superar a Suíça e buscar vaga na semifinal da Copa O elenco não esconde que joga por seu camisa 10, que, mesmo aos 39 anos, tem atuado em nível impressionante no mundial

A Argentina tenta chegar à sua terceira semifinal de Copa do Mundo em quatro edições ao enfrentar a Suíça neste sábado, 11. A partida, válida pelas quartas de final, será disputada no Arrowhead Stadium, em Kansas City, às 22h (de Brasília).

Enquanto o Brasil acumula fracassos recentes, com três eliminações consecutivas antes das semifinais, sempre para seleções europeias de médio escalão, os argentinos, sob o comando de Lionel Scaloni, retomaram sua identidade e seu modo de jogar, valorizando meio-campistas talentosos, os tradicionais "enganches". Essa característica explica boa parte do sucesso da atual campeã mundial.

"Uma identidade cultural, que tentamos levar para a nossa equipe em qualquer partida", costuma dizer Lionel Scaloni. A trajetória do treinador, que assumiu a seleção em 2018, simboliza a estabilidade argentina. Depois de iniciar o trabalho como interino e sofrer a derrota para o Brasil na semifinal da Copa América de 2019, levou a equipe ao título continental dois anos depois, também em território brasileiro, e, na sequência, conquistou o tricampeonato mundial no Catar, em 2022.

Tudo, claro, passa por Messi. O elenco não esconde que joga por seu camisa 10, que, mesmo aos 39 anos, tem atuado em nível impressionante nesta Copa do Mundo. Já são oito gols, dividindo a artilharia da competição com Mbappé, da França. Além disso, o argentino tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ao ultrapassar o alemão Klose e chegar, até o momento, a 21 gols em seis edições. Mbappé aparece logo atrás, com 20.

Para enfrentar a Suíça, Lionel Scaloni mantém o mistério. A principal dúvida está no ataque: Julián Álvarez ou Lautaro Martínez. Há também a possibilidade de Montiel voltar na lateral direita, na vaga de Molina.

O treinador promoveu mudanças entre a vitória por 4 a 3 sobre Cabo Verde, na segunda fase, e o duelo das oitavas de final contra o Egito. Apesar da classificação com uma virada épica por 3 a 2, após sair perdendo por 2 a 0, a equipe voltou a apresentar algumas deficiências. Resta saber se essa identidade fará novamente a diferença diante dos suíços.

Como parar Messi?

Os suíços voltarão a enfrentar a Argentina em um mata-mata de Copa do Mundo 12 anos depois. A eliminação nas oitavas de final da edição de 2014, no Brasil, com derrota por 1 a 0, ainda incomoda o meia Xhaka, capitão da equipe e titular naquela partida.

"Não falamos em vingança, mas, claro, não gostamos de lembrar daquela partida. Estamos nas quartas de final, e esse é o nosso principal objetivo. Os sonhos podem se tornar realidade, mas será preciso trabalhar muito e levar nosso desempenho ao limite para encontrar soluções", afirmou.

Xhaka ressaltou que esta é uma nova Suíça, com uma geração de atletas que atua nas principais ligas do mundo e tem condições de enfrentar de igual para igual os atuais campeões mundiais.

Há, entretanto, um problema: a principal revelação da equipe, o meia Johan Manzambi, de 20 anos, está fora da partida por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Contratado recentemente pelo Newcastle, da Inglaterra, por 60 milhões de euros, o jogador chega ao clube após se destacar pelo Freiburg, da Alemanha.

"Vocês vão saber amanhã qual será o time", disse o técnico Murat Yakin. Questionado sobre como parar Messi, o treinador afirmou que a equipe tem alternativas.

"Temos muitas soluções e vamos tentar escolher a melhor delas. Precisamos funcionar como grupo, como uma unidade. Queremos trocar passes com qualidade, pressionar alto e enfrentar a Argentina, atual campeã mundial e defensora do título. Sabemos da dificuldade, mas temos nossas soluções [para parar Messi]", afirmou..

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X SUÍÇA

ARGENTINA - Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

SUÍÇA - Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Rodríguez; Freuler e Xhaka; Ndoye, Rieder e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

ÁRBITRO - João Pinheiro (POR).

HORÁRIO - 22h (de Brasília).

LOCAL - Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA).

ONDE ASSISTIR - CazéTV.

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