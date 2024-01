A- A+

Pré-Olímpico Argentina arranca empate com Paraguai na estreia no Pré-Olímpico Torneio dá duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris

Um gol do centroavante Luciano Gondou evitou a derrota da Argentina e selou o empate em 1 a 1 com o Paraguai neste domingo (21), na estreia das duas equipes no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, que dá duas vagas nos Jogos de Paris 2024.

Gondou marcou aos 45 minutos do segundo tempo ao mandar a bola para as redes aproveitando bom cruzamento de Santiago Castro.

Antes, os paraguaios tinham aberto o placar em cobrança de pênalti de Diego Gómez, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami.

Mais cedo, na abertura do Grupo B da competição, disputada na Venezuela, o Peru venceu o Chile por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado pelo meio-campista Franchesco Flores aos 22 da segunda etapa.

O Uruguai, a outra seleção da chave, descansou na rodada.

Na próxima quarta-feira, a Argentina enfrenta o Peru, enquanto o Paraguai pega o Uruguai.

