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Futebol Argentina, Colômbia e mais: confira jogos desta sexta-feira (3) na Copa do Mundo Atuais campeões do mundo enfrentam Cabo Verde, às 19h, em Miami, pela segunda fase

Os atuais campeões mundiais entram em campo pela segunda fase da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (3), às 19h, em Miami, a Argentina enfrenta Cabo Verde. Outros dois duelos valem vaga nas oitavas de final: Austrália x Egito, às 15h, em Dallas, e Colômbia x Gana, às 22h30, em Kansas City.

Dilema

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, precisa definir quem fará dupla com Lionel Messi no ataque. As opções são Lautaro Martínez e Julián Álvarez. O primeiro, capitão da Inter de Milão, foi titular nas três vitórias da fase de grupos, enquanto o segundo ainda não mostrou em solo norte-americano o motivo de ser o camisa 9 mais cobiçado do mercado de transferências atualmente.

O atacante do Atlético de Madrid encerrou a fase de grupos sem gols ou assistências nos 143 minutos em que esteve em campo contra a Argélia (3x0), Áustria (2x0) e Jordânia (3x1). "Não temos dúvidas nem sobre Lautaro nem sobre Julián. O gol é sempre bem-vindo, mas eles fazem um trabalho incrível", disse Scaloni.

Uma das sensações da Copa, Cabo Verde tem a missão de parar um dos artilheiros do torneio, Lionel Messi, autor de seis gols. A tática dos africanos, porém, está em neutralizar os responsáveis por passarem a bola para o camisa 10.

“Nós consideramos o Messi um jogador muito diferenciado, mas olhamos sempre para o coletivo. São relações que podem criar espaços, eventualmente, para ele. Vivemos sempre em função do coletivo, não de forma individualizada. Não vamos mudar tanto nossa forma de jogar, nossa identidade, em função do adversário. O que deve sempre se ajustar são estratégias em preparação para o jogo”, apontou o auxiliar da seleção, Humberto Bettencourt.

Quem passar de Argentina e Cabo Verde pega nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Austrália e Egito.

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