A- A+

Copa do Mundo Argentina confirma lesão e corta zagueiro Balerdi; Giay pode ganhar chance Segundo informações da imprensa argentina, o defensor precisaria de três semanas para se recuperar da lesão e perderia todas as partidas da fase de grupos, contra Argélia, Áustria e Jordânia

Texas, 06 (AE) - A Associação de Futebol Argentino anunciou neste sábado (06) o corte do zagueiro Leonardo Balerdi, por uma lesão na panturrilha direita. O defensor de 27 anos, que atua no Olympique de Marseille-FRA, disputaria sua primeira Copa do Mundo. A delegação ainda não anunciou o substituto.

"O zagueiro da seleção principal, Leonardo Balerdi, sofreu uma lesão muscular no músculo da perna direita e não poderá fazer parte do elenco que disputará a Copa do Mundo. Força, cabeça erguida e uma rápida recuperação, magrelo!", diz a postagem da AFA nas redes sociais.

Segundo informações da imprensa argentina, o defensor precisaria de três semanas para se recuperar da lesão e perderia todas as partidas da fase de grupos, contra Argélia, Áustria e Jordânia, todos no mês de junho. Agora o técnico Lionel Scaloni tem até o dia 15 para anunciar o substituto.

O elenco tem outros quatro zagueiros à disposição: Cristián Romero, Nicolás Otamendi e Lisandro Martínez. Na pré-lista, o comandante tem Kevin Mac Allister (Boca Juniors), Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Marcos Senesi (Tottenham-ING), Lautaro Di Lolo (Boca Juniors) e Zaid Romero (Getafe-ESP).

Embora não seja zagueiro de origem, o palmeirense Agustín Giay está na pré-lista e pode ganhar uma oportunidade com Scaloni. Ele já atuou na função sob o comando de Abel Ferreira em ocasiões pontuais e deve ser titular da Argentina no amistoso contra Honduras, neste sábado, às 21h.

Veja também