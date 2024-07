Argentina convoca quatro campeões mundiais para lutar pelo ouro no futebol de Paris-2024

A- A+

A seleção argentina que participará do torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 terá quatro integrantes do elenco que se sagrou campeão mundial na Copa do Catar-2022, embora Lionel Messi não esteja presente, como estava previsto.

O treinador da seleção sub-23, Javier Mascherano, terá à sua disposição 18 jogadores, incluindo três com mais idade, o goleiro Gerónimo Rulli (32 anos, Ajax), o zagueiro Nicolás Otamendi (36, Benfica) e o atacante Julián Álvarez (24, Manchester City).

O outro campeão mundial da lista é o meia-atacante Thiago Almada (Atlanta United, MLS), de 23 anos.

Por outro lado, Lionel Messi, ouro nos Jogos de Pequim-2008, não irá a Paris.

Há algumas semanas 'La Pulga' explicou que conversou "com Mascherano e é um momento difícil, porque no momento a Copa América está sendo disputada e seriam dois ou três meses seguidos que ele ficaria longe do Inter Miami. E, acima de tudo, com a idade que tenho não tenho como disputar tudo".

A 'Albiceleste' conseguiu a classificação para Paris em fevereiro passado ao derrotar o Brasil por 1 a 0 na última rodada do Pré-olímpico da Venezuela, e assim conseguiu acompanhar o Paraguai, vencedor da competição. A Argentina participou oito vezes do torneio olímpico de futebol e conquistou o ouro em Atenas-2004 e Pequim-2008, e ficou com a medalha de prata em Amsterdã-1928 e Atlanta-1996.

-- Lista de convocados pelo técnico Javier Mascherano para o torneio olímpico:

Goleiros: Leandro Brey (Boca Juniors) e Gerónimo Rulli (Ajax, HOL).

Defensores: Marcos Di Césare (Racing Club), Julio Soler (Lanús), Joaquín García (Vélez Sarsfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Nicolás Otamendi (Benfica, POR) e Bruno Amione (Santos Laguna, MEX).

Meias: Ezequiel Fernández (Boca), Cristian Medina (Boca), Kevin Zenón (Boca), Santiago Hezze (Olympiacos, GRE), Claudio Echeverri (River Plate) e Thiago Almada (Atlanta United, EUA).

Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Julián Álvarez (Manchester City, ING) e Lucas Beltrán (Fiorentina, ITA).

