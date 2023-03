A- A+

Festa Argentina de Messi faz amistoso com Panamá no estádio Monumental lotado para comemorar o tri Será a primeira partida da seleção campeã do Mundo no Catar

Uma festa do tamanho do estádio Monumental, lotado com 83 mil torcedores, vai receber nesta quinta-feira (23) a Argentina de Lionel Messi em um amistoso contra o modesto Panamá, para comemorar o título da Copa do Mundo do Catar-2022 com shows de música, vídeos e cantos daquela que foi eleita a melhor torcida pela Fifa.

O técnico Lionel Scaloni antecipou que todos os campeões vão jogar. A 'Albiceleste' se consagrou no estádio Lusail, em Doha, com uma vitória por 4 a 2 sobre a França nos pênaltis, depois de empatar em 3 a 3 nos 120 minutos.

"Acho lindo o que está acontecendo com Leo (Messi). Ele merece todo esse amor. Ele e todos os jogadores. Isso ficará para sempre", disse Scaloni em entrevista coletiva.

Uma segunda comemoração está marcada para terça-feira no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (noroeste), com capacidade para 42 mil espectadores, em outro amistoso, contra Curaçao, 86º do ranking da Fifa.

Devido ao romance enlouquecido do povo com a 'Scaloneta', apelido derivado do sobrenome do técnico, uma grande operação foi montada para garantir a ordem e a chegada do elenco ao Monumental, diante da multidão que fará de tudo para comparecer.

Em 20 de dezembro, dois dias após a final, uma multidão sem precedentes, de cinco milhões de pessoas, formou uma massa tão compacta que impediu o ônibus dos jogadores de cruzar a cidade até a Plaza de Mayo e a casa do governo. Messi e companhia tiveram que ver a torcida de um helicóptero.

"Percebi que seria uma loucura e foi. Você vê a felicidade das pessoas, adultos e crianças, é inexplicável", disse Messi a uma rádio um mês após a Copa do Mundo.

O Panamá jogará com uma equipe alternativa. Sua prioridade é uma partida crucial contra a Costa Rica pela Liga das Nações da Concacaf (América Central e do Norte). Nem mesmo o técnico Thomas Christiansen estará presente, substituído por Jorge Dely Valdés.

Scaloni disse que o jogo "será encarado como sempre" e afirmou que "a camisa argentina obriga ao máximo".

No curto retrospecto com o Panamá a Argentina tem uma vitória por 3 a 1 em um amistoso em 2009 e uma goleada de 5 a 0 na fase de grupos da Copa América Centenário nos Estados Unidos-2016.

- Messi continua -

Quando os fogos de artifício e o barulho diminuírem, a albiceleste terá que enfrentar mais amistosos nas datas Fifa e, a partir de setembro, as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Há dias de festa, mas agora vai nos custar mais do que nunca. Se antes queriam nos vencer, agora muito mais", disse o treinador.

Ninguém tem dúvidas sobre a continuidade de Messi (que está com 35 anos de idade e já marcou 98 gols com a camisa da Argentina). "Leo está bem. Até que ele diga o contrário, ele continuará vindo. Enquanto isso, acho que ele está feliz em campo com a seleção", garantiu Scaloni.

Os portões do estádio estarão abertos para os shows a partir das 16h (horário de Brasília). A partida está marcada para as 20h30, com a arbitragem do uruguaio Christian Ferreyra, auxiliado pelos compatriotas Richard Trinidad e Carlos Barreiro.

Prováveis escalações:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister - Ángel Di María, Julián Álvarez, Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

Panamá: José Guerra - Reyniel Perdomo, Gilberto Hernández, Edgardo Fariña, Omar Valencia - Jorge Serrano, Carlos Harvey, José Murillo - César Yanis, Ricardo Phillips, Tomás Rodríguez. Técnico: Dely Valdés.

