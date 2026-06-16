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Futebol Argentina e França estreiam na Copa do Mundo de 2026 Finalistas da edição de 2022 do Mundial entrarão em campo nesta terça-feira (16). Atuais campeões pegam a Argélia, enquanto o vice encara Senegal

A rodada desta terça-feira (16) da Copa do Mundo de 2026 terá nada menos do que as estreias dos finalistas da edição de 2022 da maior competição de seleções do planeta. A atual campeã, a Argentina, enfrenta a Argélia, às 22h, em Kansas, pelo Grupo J, com transmissão da Cazé TV. Mais cedo, é a dona da taça de 2018 que vai jogar. A França encara Senegal, às 16h, em Nova Jersey, pelo Grupo I e será transmitido pela TV Globo, sportv, ge tv, SBT, NSports e Cazé TV.

Despedida

Quebrar a maldição do bicampeonato, que se prolonga desde as conquistas da Seleção Brasileira em 1958 e 1962, é um dos objetivos de Messi na sexta Copa do Mundo de sua carreira. Competição que deve marcar a despedida do camisa 10 de 39 anos da Albiceleste.

O argentino também mira alguns recordes que ainda lhe faltam. Um deles é o da artilharia em Copas do Mundo, que pertence a Miroslav Klose, com 16 gols. Messi tem três a menos.

Para o confronto, o técnico Scaloni não terá o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico, que se recupera de lesão. O goleiro Emiliano "Dibu" Martínez, por sua vez, está com dores na mão direita, mas a expectativa é que seja titular. Na frente, Julián Álvarez tenta se recuperar de um problema no tornozelo e pode ser poupado para a entrada de Lautaro Martínez.

Na Argélia, uma das atrações será o goleiro Luca Zidane, que representará o país de seus avós. Nascido em Marselha como o pai, Zinedine Zidane, campeão mundial em 1998 pela França, o atleta formado no Real Madrid dividirá os holofotes com o grande destaque da equipe, Riyad Mahrez. O ex-atacante do Manchester City, de 35 anos, comandará a apresentação de uma nova geração argelina, quase toda nascida em países europeus.

Aposta no trio

A França aposta no trio ofensivo formado por Mbappé-Dembélé-Olise para chegar pela terceira vez consecutiva em uma final de Copa e repetir a festa de 2018, quando bateu a Croácia, esquecendo o trauma da derrota em 2022 para a Argentina.

A única vez que França e Senegal se encontraram foi na primeira fase da Copa do Mundo de 2002. Os africanos venceram por 1x0. "Não queremos revanche (do jogo de 2002), só pensamos em chegar o mais longe possível", disse o meia francês Kanté.

Para repetir o feito em 2026, os “Leões de Teranga” apostam em nomes de peso como o goleiro Mendy, o zagueiro Koulibaly, o meia Idrissa Gueye e o atacante Sadio Mané.

O outro jogo que complementa a rodada será no Grupo I. Às 19h, em Boston, a Noruega pega o Iraque. Será a estreia de Haaland na Copa do Mundo. Já os iraquianos retornam ao torneio após a participação em 1986, quando caíram na fase de grupos. O jogo será transmitido pela Cazé TV.



Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (16) e onde assistir:

França x Senegal

Horário: 16h

Onde assistir: TV Globo, sportv, ge tv, SBT, NSports e Cazé TV



Noruega x Iraque

Horário: 19h

Onde assistir: Cazé TV



Argentina x Argélia

Horário: 22h

Onde assistir: Cazé TV

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