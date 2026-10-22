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FUTEBOL INTERNACIONAL Argentina encaminha renovação de contrato com técnico Lionel Scaloni, diz jornal Treinador campeão da Copa do Mundo de 2022 deve ampliar seu vínculo com a AFA até 2030

Lionel Scaloni está próximo de renovar o seu contrato com a seleção argentina. Segundo o jornal TyC Sports, o novo vínculo do treinador com a Associação do Futebol Argentino (AFA) terá duração inicial de dois anos, até a Copa América de 2028, com uma cláusula de renovação que poderá estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2030.

As negociações avançaram após um período de reflexão do treinador, que havia colocado em dúvida sua continuidade depois da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.



O presidente da AFA, Claudio Tapia, e Scaloni retomaram as conversas nas últimas semanas e chegaram a um entendimento sobre os principais pontos do contrato.

Lionel Scaloni, técnico da Argentina. Foto: Franck Fife/AFP

A expectativa é que a formalização aconteça durante a próxima Data Fifa, em novembro, quando a seleção argentina enfrentará o Uruguai, na Bombonera, e a Costa Rica, em Córdoba.



A continuidade até 2030 permitiria ao treinador comandar a equipe em sua terceira Copa do Mundo consecutiva, após assumir o cargo em 2018.

Elenco argentino enaltecendo Messi. Foto: Thomas Coex / AFP

Desde que assumiu a seleção, inicialmente de forma interina, Scaloni conduziu a Argentina a títulos importantes.



Sob seu comando, a equipe conquistou a Copa América de 2021, a Finalíssima de 2022, a Copa do Mundo do Catar, também em 2022, e a Copa América de 2024. Em 2026, foi vice-campeã mundial após perder a decisão para a Espanha.

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