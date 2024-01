Argentina goleia Chile, avança no Pré-Olímpico e elimina Uruguai

A- A+

A Argentina, liderada em campo pelo campeão mundial Thiago Almada, derrotou o Chile por 5 a 0 nesta terça-feira (31) e avançou à fase final do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024; resultado que também classifica o Paraguai e elimina o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa.

Almada, numa noite brilhante em que marcou dois gols e deu uma assistência, abriu o placar aos 45 minutos ao aproveitar uma bola rebatida pelo goleiro chileno Vicente Reyes, após um chute forte de Santiago Castro.

Campeão com a seleção principal na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o camisa 10 da 'Albiceleste' sub-23 marcou o segundo no início do segundo tempo (57') convertendo um pênalti.

E sua boa exibição continuou com uma assistência para Santiago Castro quatro minutos depois (61').

A contundente vitória da seleção comandada pelo técnico Javier Mascherano no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valencia, foi concluída com gols de Aaron Quirós (79') e Luciano Gondou nos acréscimos (90'+1).

Faltando ainda uma rodada para completar o Grupo B, que será disputada na próxima sexta-feira, Argentina e Paraguai – que descansou nesta rodada de terça-feira – avançam para a fase final, um quadrangular onde estarão em jogo duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Eles lideram com sete pontos cada, à frente dos já eliminados Uruguai, Chile e Peru, todos com três pontos.

Os argentinos tomaram a iniciativa na partida com a estreia de Claudio 'El Diablito' Echeverri no torneio.

Joia de 18 anos do River Plate e futuro jogador do Manchester City, Echeverri desequilibrou constantemente ao lado de Almada, embora inicialmente os dois tenham esbarrado na grande atuação do goleiro Vicente Reyes.

Reyes defendeu um disparo de Pablo Solari aos 6 minutos, um chute espetacular de Valentín Barco aos 19 minutos e um de Almada aos 32 minutos.

As coisas voltaram aos trilhos com uma bomba de Castro que, finalmente, superou Reyes. O goleiro interceptou, mas Almada aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.

Um pênalti sobre Juan Ignacio Nardoni, marcado pelo árbitro após um empurrão nas costas de Matías Vásquez, melhorou ainda mais a situação dos argentinos e Almada executou a cobrança com sucesso.

A festa não parou, com Almada dando uma assistência para trás e encontrando Castro na área.

Com o jogo decidido, Quirós e Gondou, que haviam saído do banco de reservas, completaram o baile.

Embora tenha reagido no Pré-Olímpico ao vencer o Peru por 3 a 0 após começar com duas derrotas, o Uruguai ficou sem chances antes de enfrentar a Argentina, na sexta-feira.

O despertar da equipe de Bielsa, técnico que conquistou o ouro olímpico em Atenas-2004 com sua terra natal, a Argentina, chegou tarde demais.

