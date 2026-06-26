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Futebol Argentina, Inglaterra e mais: sábado recheado de jogos na Copa do Mundo Ao todo, oito partidas agitam o encerramento da fase de grupos do Mundial de 2026

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Quatro chaves, oito jogos e muitas definições de classificados, posições e próximos embates de mata-mata. O sábado será agitado no encerramento da terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Destaque para os embates que valem a liderança dos Grupos K e L.

A madrugada já começa com duas partidas à 0h. Em Seattle, o Egito enfrenta o Irã. Os egípcios estão no topo do Grupo G, com quatro pontos, enquanto os iranianos estão em segundo, com dois. Um embate que tem chamado atenção também para um fator extracampo.

Manifestação

Em celebração ao chamado “Jogo do Orgulho”, a Fifa confirmou que permitirá manifestações de apoio ao movimento LGBTQIAPN+ mesmo em um confronto envolvendo dois países muçulmanos que já se posicionaram contra “atos relacionados à homossexualidade”, como publicou a Federação Egípcia em comunicado. Vale citar que Seattle está celebrando a Pride Weekend (Fim de Semana do Orgulho), com um desfile programado para o domingo.

Na outra partida da chave, a Nova Zelândia encara a Bélgica, em Vancouver. Os belgas, em terceiro, com dois pontos, tentam vencer a primeira no torneio para garantir a classificação. Os neozelandeses, na lanterna, com apenas um ponto, também possuem chances de avançar ao mata-mata em caso de triunfo e tropeço do Irã.

No Grupo J, a Argentina, já classificada em primeiro, pega a eliminada Jordânia, em Dallas, às 23h. Há possibilidade de os sul-americanos pouparem os titulares pensando no início da fase de mata-mata. Em Kansas, Áustria e Argélia duelam para ver quem terminará na segunda posição. Ambos estão empatados com três pontos.

Com 100% de aproveitamento no Grupo K, a Colômbia joga contra Portugal, em Miami. Basta um empate para os colombianos garantirem o topo. Os portugueses também estão em situação confortável. A equipe só perderia a segunda posição em caso de derrota somada ao triunfo do RD Congo perante o Uzbequistão, em Atlanta, tirando uma diferença de seis gols.

Encontro

Ex-companheiros de Real Madrid, Cristiano Ronaldo e James Rodríguez se enfrentam pela primeira vez em uma partida envolvendo as seleções. Ronaldo "é um cara que adora ganhar, que quer sempre fazer gols. Vai ser um jogo bonito", disse o colombiano na véspera da partida.

A liderança do Grupo L segue indefinida. No momento, Inglaterra e Gana dividem o posto, com quatro pontos cada, enquanto a Croácia aparece em terceiro, com três. Os ingleses entram em campo diante do Panamá, às 18h, em Nova Jersey. Os croatas terão um embate perante os ganeses, na Filadélfia.

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