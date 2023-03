A- A+

Amistoso Em clima de festa, Argentina encara Panamá no primeiro jogo após título da Copa; veja onde assistir Lionel Messi e a maioria dos campeões do mundo estarão presentes na celebração do tri

Pela primeira vez após a conquista da Copa do Mundo do Catar a seleção da Argentina vai entrar campo. Em clima de festa, os tricampeões encaram o Panamá nesta quinta-feira (23), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez. Os portões serão abertos a partir das 16h para shows.

Além do craque Lionel Messi, praticamente todos os jogadores que conquistaram o título no ano passado estarão presentes. A única ausência é do meia Papu Gómez, do Sevilla, que se recupera de uma lesão no joelho.

Pensando já na sequência para o ciclo da Copa de 2026, o técnico Lionel Scaloni convocou alguns jogadores que não estiveram na Copa: Garnacho (Manchester United), Buonanotte (Brighton), Carboni (Internazionale), Pérez (Udinese), Blanco (Elche), Perrone (Manchester City), Buendía (Aston Villa) e Nico González (Fiorentina).

Além da celebração com a torcida, a partida pode deixar duas marcas importantes para Messi. O camisa dez está a um gol de chegar a marcar de 800 gols na carreira. Ele também está a dois do centésimo gol com a camisa da seleção argentina.

Prováveis escalações:

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Panamá: José Guerra; Anderson, Ramos, Peralta, Fariña, Kevin Galván; José Murillo, Cristian Quintero,bCamargo; Córdoba e Stephens. Técnico: Jorge Dely Valdes.

Onde assistir:

A partida entre Argentina x Panamá terá transmissão do SporTV.



