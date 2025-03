A- A+

FUTEBOL Argentina pode se classificar à Copa do Mundo mesmo com derrota para o Brasil; veja cenários Time argentino pode garantir sua 14ª participação consecutiva em um Mundial; seleção brasileira pode ficar ainda mais próxima da competição

O jogo entre Brasil e Argentina, disputado nesta terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, pelas eliminatórias, pode carimbar a vaga dos atuais campeões do Mundo para a Copa de 2026. E o time argentino não precisa nem vencer a seleção brasileira para conquistar um lugar no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Líder das eliminatórias, a Argentina pode se classificar antes mesmo de entrar em campo contra o Brasil nesta terça. Para isso, basta a Bolívia, atual sétima colocada na competição, tropeçar contra o Uruguai, às 17h (de Brasília), no estádio Municipal de El Alto. Se o time boliviano empatar ou perder, os argentinos podem até serem derrotados para a seleção brasileira.





Em caso de vitória da Bolívia, um empate garante o time de Lionel Scaloni na Copa do Mundo pela 14ª edição consecutiva — a última vez que a Argentina ficou de fora de um Mundial foi em 1970, quando não se classificou via Eliminatórias. Os argentinos são os atuais campeões da competição, após vencerem a França na final de 2022.

O Brasil, por sua vez, fica perto da classificação à Copa do Mundo de 2026 se vencer a Argentina, mas não garante matematicamente a vaga. Em caso de vitória, a seleção brasileira chegaria aos 24 pontos, faltando 12 para disputar nas eliminatórias. A Bolívia, por exemplo, pode chegar aos 28 pontos, caso vença todos os seus jogos.

Veja também