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afa Argentina recorrerá no TAS contra punições da Fifa por incidentes na final da Copa do Mundo Jogadores argentinos foram punidos por se envolverem em uma confusão com seus adversários logo após a vitória da Espanha por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou que recorrerá no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra as punições impostas pela Fifa pelos incidentes ocorridos após a final da Copa do Mundo de 2026, que a 'Albiceleste' perdeu para a Espanha.

A decisão ocorre depois que a Câmara de Apelações da Fifa reduziu a suspensão do lateral Nahuel Molina de sete para quatro jogos e diminuiu a multa aplicada ao jogador de US$ 90 mil (R$ 495 mil na cotação atual) US$ 60 mil (R$ 330 mil).

No entanto, o volante Leandro Paredes teve mantidas a suspensão de dez jogos e a multa de US$ 90 mil. A AFA também não teve reduzida a multa que recebeu de mais de US$ 320 mil (R$ 1,7 milhão) por cantos discriminatórios dos torcedores da Argentina.

"Os próximos passos em defesa dos direitos do jogador (Paredes) e da AFA serão solicitar os fundamentos das decisões e, com eles, recorrer ao TAS para uma nova revisão", informou a federação argentina em comunicado divulgado na sexta-feira (6).

A AFA afirmou que recorrerá à instância máxima do esporte porque entende que "dispõe de argumentos de fato e de direito suficientes para interpor recurso".

Os jogadores argentinos foram punidos por se envolverem em uma confusão com seus adversários logo após a vitória da Espanha por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho.

A Fifa também puniu, na ocasião, o meio-campista Thiago Almada, do River Plate, que já cumpriu seu jogo de suspensão.

Para Molina, jogador do Atlético de Madrid, resta uma das quatro partidas de suspensão, e ele estaria em condições de retornar à seleção na primeira data Fifa de 2027.

Por outro lado, Paredes já cumpriu três jogos e ficará de fora da data Fifa de novembro, quando a 'Albiceleste' enfrentará Uruguai e Costa Rica.

Após os últimos amistosos do ano, o capitão do Boca Juniors ainda teria outras cinco partidas a cumprir.



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