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Futebol Argentina retorna ao topo do ranking da Fifa às vésperas da Copa e tenta quebrar maldição Pela lista atual, os argentinos lideram essa corrida com 1 874,81 pontos

Considerada uma das candidatas ao título, a Argentina aumentou o seu favoritismo nesta Copa do Mundo ao ser alçada ao topo do ranking da Fifa nesta quinta-feira, após a derrota da França para a Costa do Marfim, em partida amistosa. Essa "dança das cadeiras" na parte de cima da lista, no entanto, carrega uma espécie de "maldição" que surge como mais um desafio para a equipe do técnico Lionel Scaloni.

A desconfiança ganha corpo por um motivo simples. Desde que os times eleitos como os melhores do ranking chegaram nesta condição a uma Copa do Mundo, o título acabou não chegando. A relação da entidade que comanda o futebol no planeta vigora desde 1993.

Num histórico recente, a seleção brasileira acabou sendo refém desse tabu. Em 2022, quando era comandada pelo técnico Tite, a equipe nacional chegou ao Catar na liderança do ranking, mas ficou pelo caminho ao ser eliminada nas quartas de final.

Os argentinos, que figuravam na época na terceira posição, acabaram ficando com o título ao superar a França do craque Mbappé na grande decisão. Em 2018, a Alemanha foi ainda pior. Considerada a melhor seleção do mundo, os europeus não passaram da fase de grupos.

Pela lista atual, os argentinos lideram essa corrida com 1 874,81 pontos. Os espanhóis, que empataram com o Iraque neste meio de semana, aparecem logo atrás (1.873,01). Fechando o Top-3 surge a França (1.869,43). O Brasil é o sexto colocado nesta classificação (1.762,66).

CONFIRA TOP-10 DO RANKING DA FIFA

1.º ARGENTINA - 1.874,81 pontos

2.º ESPANHA - 1.873,01

3.º FRANÇA - 1.868,43

4.º INGLATERRA - 1.825,97

5.º PORTUGAL - 1.763,83

6.º BRASIL - 1.762,66

7.º MARROCOS - 1.756,94

8.º HOLANDA - 1.751,10

9.º BÉLGICA - 1.739,55

10.º ALEMANHA - 1.731,30

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