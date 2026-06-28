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Copa do Mundo Argentina terá de quebrar tabu de 24 anos para buscar título da Copa: "Agora a diversão começa" Apenas Argentina, França e México terminaram a primeira fase com 100% de aproveitamento

A Argentina terminou a primeira fase da Copa do Mundo com três vitórias. Neste Mundial, México e França também conquistaram o feito. Caso um dos três seja campeão, cairá um tabu que dura 24 anos. Desde 2002, a seleção que conquista o Mundial não faz 100% dos pontos na fase de grupos.

O Brasil foi o último a fazer a campanha perfeita na primeira fase. No ano do pentacampeonato, a equipe brasileira bateu Turquia, Costa Rica e China antes de ir para o mata-mata.

"Agora a verdadeira diversão começa", disse o técnico argentino Lionel Scaloni sobre o mata-mata. "A avaliação, logicamente, depois de vencer todas as três partidas, é positiva", completou

Em 2006, a Itália fez sete dos nove pontos possíveis na fase de grupos, jogando contra Gana, República Tcheca e Estados Unidos. Quatro anos depois, a Espanha chegou a perder para a Suíça, antes de ganhar de Chile e Honduras.

No Brasil, a Alemanha venceu Estados Unidos e Portugal, mas fez sete pontos graças a um empate com Gana.

Na Rússia, o empate da França com a Dinamarca deixou a seleção campeã também com sete pontos, somados com vitórias sobre Austrália e Peru.

E, claro, a Argentina, que estreou com derrota para a Arábia Saudita no Catar. Depois, a equipe venceu os dois jogos, contra México e Polônia.

O trabalho de Lionel Scaloni envolve controlar o emocional para manter os pés no chão. "Não se deixem levar, continuem jogando, dando tudo de si. Esta camisa sempre significou dar o melhor de si, se esforçar ao máximo, tentar vencer. E eles sempre serão assim. Competir está no sangue deles e será sempre assim", falou

A Argentina vai enfrentar Cabo Verde, uma das sensações da Copa do Mundo de 2026 e única seleção estreante neste ano a avançar para a segunda fase.

"Observando o que vi da equipe, não fiquei surpreso. Eles têm dificultado a vida dos adversários que enfrentaram. Vi o jogo contra a Espanha ao vivo e o jogo contra o Uruguai pela TV. É inútil dizer que não são um adversário difícil, porque seria mentira. São um adversário difícil que vai nos dar trabalho", analisou o técnico.

A partida será no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, no dia 3 de julho, às 19h (de Brasília).

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