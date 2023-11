Argentina enfrenta Uruguai em clássico pelas Eliminatórias; veja escalações e onde assistir

A- A+

Além do grande jogo entre Colômbia e Brasil, as Eliminatórias Sul-americanas reservam o clássico entre Argentina e Uruguai, às 21h (horário de Brasília), desta quinta-feira (16). O duelo tem o mando de campo dos atuais campeões mundiais e vai ser disputado em La Bombonera, acasa do Boca Juniors.

A Argentina está 100% nas Eliminatórias e vem embalada para os dois desafios desta Data Fifa. Depois de enfrentrar a Celeste, a equipe comandada por Lionel Scaloni vai encarar o Brasil na próxima semana.

Liderados por Lionel Messi, que recentemente ganhou sua oitava Bola de Ouro, a Argentina deve ter poucas mudanças para o confronto desta noite. Julián Álvarez e Di María podem aparecer no time titular.

Na segunda posição da classificação, os uruguaios chegam confiantes após derrotar o Brasil por 2 a 0. Um retorno importante na última convocação foi o de Luis Suaréz, que vive um ótimo momento no Grêmio.

Prováveis escalações:

Argentina: Emi Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Di María (Nicolás González), Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

Uruguai: Rochet, Nández, R. Araújo, Cáceres e Olivera; Ugarte, Valverde,, Pellistri, De la Cruz e Rodriguez; Darwin Nuñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Onde assistir: SporTV 2.



Veja também

Seleção Brasileira Em busca de recuperação, Brasil encara Colômbia pelas Eliminatórias