REVÉS Argentina vence Brasil e fatura título do Sul-Americano masculino de vôlei Anfitriões não conseguiram transformar a energia positiva do Geraldão e saíram derrotados por 3 sets a 0 (parciais de 25x19, 29x27 e 25x22)

Não foi o desfecho que os pernambucanos esperavam. Diante de um Geraldão lotado, no Recife, a seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada por 3 sets a 0 para a Argentina (parciais de 25x19, 29x27 e 25x22), perdendo o título do Sul-Americano.

Foi a segunda vez que a equipe não levantou a taça da competição - a primeira tinha sido em 1964, ano que os argentinos também venceram, porém sem contar com a participação do Brasil.

A derrota foi mais um revés recente que o Brasil levou da Argentina no vôlei masculino. O anterior tinha sido no tropeço perante o rival na disputa pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O resultado dos homens no Sul-Americano contrasta com o da seleção feminina, que foi campeã do mesmo torneio em Pernambuco, na semana anterior.

O jogo

O primeiro set foi marcado por diversos erros de saque para ambos os lados. Com dificuldades de fechar bem o bloqueio e sem a mesma eficácia no ataque de outras partidas, o Brasil ficou atrás do placar durante todo o tempo. Os argentinos pareciam não sentir a pressão da torcida e fecharam o placar em 25x19.

Ataque, bloqueio e saque. O Brasil ficou atrás da Argentina em todos os fundamentos. Ainda assim, conseguiu equilibrar no segundo set, com boas bolas de Flavio e Alan. O empate persistiu até 27x27, mas os argentinos mostraram frieza mais uma vez e abriram 2x0 com um 29x27.

A tensão tomou conta do terceiro set. Sem margens para errar, o Brasil foi sofrendo a medida que a Argentina ampliava a vantagem.

O grande ponto de inflexão para diminuir a desvantagem e seguir vivo na partida não veio. Em mais um bloqueio que não funcionou, o Brasil tomou 25x22.

Sob aplausos da torcida pelo reconhecimento do esforço, mas sem a mesma energia de uma esperada (e frustrada) alegria da vitória, a seleção masculina se despede de Pernambuco.

Após o Sul-Americano, o Brasil volta suas atenções ao Pré-Olímpico, que acontece entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Os brasileiros estão no Grupo A, ao lado de Alemanha, Catar, Cuba, Irã, Itália, República Tcheca e Ucrânia. Os outros embates das chaves B e C acontecerão na China e no Japão.

