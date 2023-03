Argentina vence Panamá em amistoso e Messi chega a 800 gols na carreira

A- A+

A seleção argentina venceu o Panamá por 2 a 0 nesta quinta-feira (23), em amistoso para comemorar o título da Copa do Mundo de 2022, disputado no estádio Monumental de Buenos Aires.

Diante de 83 mil torcedores, a 'Albiceleste' fez seu primeiro jogo como tricampeã mundial, pouco mais de três meses depois da vitória nos pênaltis sobre a França no estádio Lusail de Doha.

Balançaram as redes na partida Thiago Almada (77') e Lionel Messi (88'), que chegou a 800 gols na carreira.

- Argentina avassaladora -

Como era de se esperar, o jogo começou com um claro domínio da campeã mundial, que quase abriu o placar logo aos dois minutos em uma tentativa de Rodrigo De Paul que a zaga panamenha afastou, e pouco depois Messi levantou a torcida em um chute de esquerda que desviou em Ramos e parou nas mãos de Guerra.

Aos 15 minutos, o camisa 10 sofreu falta na entrada da área que ele mesmo cobrou e acertou no travessão, quando o goleiro só olhava e nada podia fazer para evitar o gol.

Mais tarde, Mac Allister também perdeu uma chance após receber bom passe de De Paul e, em outro lance, Julián Álvarez deixou Messi cara a cara com o gol, mas um zagueiro panamenho cortou.

Perto do final do primeiro tempo, Enzo Fernández soltou uma bomba buscando o ângulo direito e forçou Guerra a fazer grande defesa.

A Argentina só precisava do gol para colocar no placar a brutal diferença técnica entre as equipes, enquanto o Panamá mal ultrapassava a linha do meio de campo.

Messi fez novas tentativas em duas cobranças de falta, e milhares de torcedores levaram as mãos à cabeça quando Guerra apareceu para evitar o gol 'albiceleste' e deixar o placar zerado na primeira etapa.

- O presente do 10 -

No segundo tempo, o técnico Lionel Scaloni resolveu mexer no time colocando Paulo Dybala, Thiago Almada e Lautaro Martínez em busca de mais força ofensiva.

O primeiro gol argentino saiu em mais uma das tantas chances criadas e uma das numerosas cobranças de falta de Messi, que acertou o trave e, no rebote, Almada chegou em velocidade para bater de esquerda e mandar a bola para as redes.

Longe de se render depois de várias tentativas, Messi continuou buscando seu 800º gol na carreira, que saiu em mais uma linda cobrança de falta no ângulo esquerdo de Guerra.

"Obrigado a vocês pelo carinho que estamos recebendo. Como vínhamos dizendo, iríamos fazer todo o possível para ganhar isto (a taça da Copa do Mundo que estava aos seu lado). Pessoalmente, sempre sonhei com este momento, de comemorar com vocês, vir à Argentina e levantar uma Copa América, a Finalíssima, e a maior de todas, que é a Copa do Mundo", disse o craque depois da vitória.

"Sigamos fazendo o que estamos fazendo, vamos aproveitar. Levamos muito tempo para ganhar esta Copa. Tomara que não passem tantos anos para ganhá-la de novo. É muito difícil ganhar um Mundial, às vezes detalhes fazem a gente não conseguir. Vamos desfrutar esta terceira estrela", concluiu o astro, ovacionado pelos torcedores no estádio.

As comemorações argentinas pelo tricampeonato mundial continuam na próxima terça-feira (28), com um amistoso contra a seleção de Curação, na província de Santiago del Estero.

