AMISTOSO INTERNACIONAL Argentina x Curaçao; saiba onde assistir e prováveis escalações Argentina de Messi enfrenta Curaçao no último amistoso festivo pelo título mundial

O último amistoso festivo da Argentina de Lionel Messi pela conquista da Copa do Mundo de 2022 terá como palco nesta terça-feira (28) o estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, contra a modesta seleção de Curaçao, antes do início do ciclo para o Mundial de 2026.

Na última quinta-feira, a 'Albiceleste' se reencontrou com com seus torcedores no Monumental de Buenos Aires vencendo o Panamá por 2 a 0.

"Obrigado pelo carinho que estamos recebendo desde ganhar isto (a Copa do Mundo)", declarou Messi após este primeiro amistoso, diante um público de 80 mil pessoas.

O camisa 10 agora tem como incentivo chegar ao gol número 100 pela seleção da Argentina (tem 99), depois de marcar na quinta-feira o 800º gol da carreira, cobrando falta no ângulo.

Em outra cobrança de Messi, que bateu no travessão, Thiago Almada aproveitou o rebote para abrir o placar. O jogador é uma das caras novas chamadas pelo técnico Lionel Scaloni.

Contra Curaçao, Scaloni deve novamente escalar os campeões no Catar e fazer mudanças na equipe ao longo da partida.

Depois deste último amistoso, a Argentina começa em setembro sua campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, e em 2024 disputa a Copa América, que será nos EUA.

Onde assistir: SporTV

Prováveis escalações:

Argentina | Técnico: Lionel Scaloni

Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández – Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María.

Curaçao | Técnico: Remko Bicentini

Rowendy Sumter - Ethelbert Daal, Alrick Pantophlet, Bryan Anastatia, Julivien Sprockel - Shurwendel Roosje, Na-Jir Peny, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna - Shudelmar Dorand, Davidson Rosa.

