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futebol Argentina x Egito e Suíça x Colômbia: confira jogos desta terça-feira (6) na Copa do Mundo Quem passar dos dois jogos se encontra nas quartas de final do Mundial

Depois da eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, restam apenas dois representantes da América do Sul na competição e eles podem se enfrentar nas quartas de final. Para isso, porém, precisam passar pelas oitavas. Em Atlanta, às 13h, a Argentina encara o Egito. Às 17h, é a vez da Colômbia duelar diante da Suíça, em Vancouver.

Susto

Estar nas oitavas de final já era algo esperado para a Argentina, mas o contexto da classificação foi surpreendente. A equipe sofreu para vencer Cabo Verde por 3x2, em um confronto que foi para a prorrogação e por pouco não terminou em penalidades, com os africanos perdendo boas chances.

Contra outra seleção africana, o Egito, os argentinos não querem correr o risco de se complicar. A tendência é que a equipe mantenha a base do jogo passado. A única dúvida é no ataque, entre Julián Álvarez e Lautaro Martínez. O duelo também pode recolocar Messi na artilharia isolada da edição de 2026 do Mundial. O camisa 10 tem sete gols, junto com Mbappé (França) e Haaland (Noruega).



No lado egípcio, o mistério também está na frente, com Trézéguet e Zico brigando por uma vaga. Quem está confirmado entre os titulares é o craque do time, Salah.

Colômbia e Suíça fizeram na fase anterior o mesmo que a Argentina e eliminaram africanos. Os colombianos bateram Gana por 1x0, enquanto os suíços derrotaram a Argélia por 2x0. Agora, as equipes medem forças para ver quem seguirá viva na competição.

Para o confronto, os colombianos perderam o centroavante Jhon Córdoba, com uma distensão no músculo adutor da coxa. Luis Suárez deve ser o substituto. A última vez que a Colômbia chegou até as quartas de final de uma Copa do Mundo foi em 2014, caindo diante do Brasil.

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