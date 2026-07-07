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Argentina x Egito e Suíça x Colômbia: confira jogos desta terça-feira (6) na Copa do Mundo

Quem passar dos dois jogos se encontra nas quartas de final do Mundial

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Messi é o principal nome da ArgentinaMessi é o principal nome da Argentina - Foto: Paul Ellis/AFP

Depois da eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, restam apenas dois representantes da América do Sul na competição e eles podem se enfrentar nas quartas de final. Para isso, porém, precisam passar pelas oitavas. Em Atlanta, às 13h, a Argentina encara o Egito. Às 17h, é a vez da Colômbia duelar diante da Suíça, em Vancouver.

Susto

Estar nas oitavas de final já era algo esperado para a Argentina, mas o contexto da classificação foi surpreendente. A equipe sofreu para vencer Cabo Verde por 3x2, em um confronto que foi para a prorrogação e por pouco não terminou em penalidades, com os africanos perdendo boas chances.

Contra outra seleção africana, o Egito, os argentinos não querem correr o risco de se complicar. A tendência é que a equipe mantenha a base do jogo passado. A única dúvida é no ataque, entre Julián Álvarez e Lautaro Martínez. O duelo também pode recolocar Messi na artilharia isolada da edição de 2026 do Mundial. O camisa 10 tem sete gols, junto com Mbappé (França) e Haaland (Noruega).

No lado egípcio, o mistério também está na frente, com Trézéguet e Zico brigando por uma vaga. Quem está confirmado entre os titulares é o craque do time, Salah.

Colômbia e Suíça fizeram na fase anterior o mesmo que a Argentina e eliminaram africanos. Os colombianos bateram Gana por 1x0, enquanto os suíços derrotaram a Argélia por 2x0. Agora, as equipes medem forças para ver quem seguirá viva na competição.

Para o confronto, os colombianos perderam o centroavante Jhon Córdoba, com uma distensão no músculo adutor da coxa. Luis Suárez deve ser o substituto. A última vez que a Colômbia chegou até as quartas de final de uma Copa do Mundo foi em 2014, caindo diante do Brasil.

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