A- A+

COPA DO MUNDO Argentina x Suíça: confira detalhes sobre jogo pelas quartas de final da Copa do Mundo Ganhador do duelo enfrentará na semifinal o vencedor de Inglaterra e Noruega

Áustria, Argélia, Jordânia, Cabo Verde e Egito. O caminho da Argentina até chegar nas quartas de final da Copa do Mundo não foi dos mais complicados na teoria. Na prática, porém, os dois adversários africanos enfrentados no mata-mata quase complicaram a vida da campeã mundial. Por isso, os argentinos estão atentos para não serem surpreendidos por outra “zebra em potencial”, a Suíça. As seleções se enfrentam neste sábado (11), às 22h, em Kansas.

Messidependência?

Se os números de Lionel Messi são imunes à passagem do tempo, a dependência que suas equipes têm do craque argentino continua crescendo. Aos 39 anos, o jogador teve de atuar como nenhuma outra estrela do torneio para levar a Argentina às quartas de final.

Em seu sexto Mundial, Messi compete no mesmo nível dos melhores atacantes desta geração, como Kylian Mbappé e Erling Haaland. Com oito gols nos primeiros cinco jogos, o argentino é um forte candidato à Chuteira de Ouro da competição, um dos poucos prêmios que não tem em sua coleção.

Esse desempenho já supera sua melhor marca em Copas do Mundo, que foram os sete gols que pavimentaram o caminho da 'Albiceleste' ao título em 2022, no Catar.

Tendo conquistado a glória mundial em 2022, Messi não se via disputando mais um Mundial, mas não deixou de se preparar fisicamente e de adaptar seu jogo à velocidade e eficiência do futebol atual. Muito antes de se aproximar dos 40 anos, ele começou a cuidar ainda mais da sua alimentação e a fortalecer a musculatura.

Em campo, ele tenta controlar o ritmo, mas devido à falta de descanso por conta dos desafios enfrentados pela Argentina, ele é o quarto jogador da equipe em distância percorrida, com um total de 36 km. Em todo caso, só isso não seria suficiente sem seu talento extraordinário e sede de competição. "É como o vinho, o tempo o aprimora. Incrível", resumiu o ex-jogador da seleção e agora comentarista de televisão Marcelo Gallardo.



Suíça

Para a Suíça, a meta é fazer o que os africanos não conseguiram e alcançar pela primeira vez uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe quase aprontou para cima da Argentina no Mundial de 2014. Nas oitavas de final, os argentinos venceram por 1x0, com um gol de Di María no final da prorrogação. No Mundial de 1966, outro encontro, com os sul-americanos vencendo por 2x0.

Veja também