Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Argentino abandona jogo no Rio Open e reclama de programação: "Imagino quem eles priorizam"

Cerúndolo disse ter feito um pedido à organização do torneio para não jogar na quarta-feira, porque vinha do título do ATP 250 de Buenos Aires

Reportar Erro
O tenista argentino Francisco Cerúndulo em partida pelo ATP 250 Argentina Open final, em Buenos Aires, em fevereiro deste anoO tenista argentino Francisco Cerúndulo em partida pelo ATP 250 Argentina Open final, em Buenos Aires, em fevereiro deste ano - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O argentino Francisco Cerúndulo, tenista de melhor ranking (19º) no Rio Open e até então um dos principais candidatos ao título perseguido também pelo brasileiro João Fonseca, reclamou da programação de jogos que teve de cumprir no torneio. Ele abandonou a partida contra o compatriota Thiago Agustín Tirante, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final, após sentir dores na cintura, quando perdia o segundo set por 3 games a 1. No primeiro, foi derrotado por 6/3.

Cerúndolo disse ter feito um pedido à organização do torneio para não jogar na quarta-feira, porque vinha do título do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no domingo. "Nem me deram uma chance. Já consigo imaginar quem eles priorizam. Vendo a programação de ontem já sabia que jogaria hoje, não fazia muito sentido", disse o atleta de 27 anos na zona mista após a partida

De acordo com o Rio Open, o atleta não fez nenhum pedido referente à data de sua partida das oitavas de final. "Reforçamos que todas as decisões são tomadas de acordo com os protocolos e diretrizes da ATP, com total transparência. Nosso compromisso é sempre equilibrar as necessidades dos atletas, do público e da transmissão de TV nacional e internacional, garantindo que todos os procedimentos sigam regras claras e imparciais", disse em comunicado.

 

Leia também

• Rio Open tem protocolo de calor implementado pela ATP; entenda como funciona

• Rio Open: saiba onde assistir ao vivo ao jogo de João Fonseca no torneio de simples

Depois do título conquistado em Buenos Aires, o argentino estreou no Rio Open na terça-feira. Jogou contra o compatriota Mariano Navone e venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. "É complicado, muito desgaste, muito cansaço físico. Eu não esperava jogar de novo, faltou gasolina no tanque. Eu não esperava jogar duas partidas seguidas entre ontem e hoje", reclamou.

Cerúndulo explicou que poderia continuar jogando no sacríficio, pois a dor não era de todo impeditiva, mas preferiu não se arriscar. "Não me impossibilitava de jogar, mas era muito difícil me movimentar para o lado. Quando você não está 100% fisicamente fica muito difícil e você pode perder para qualquer um."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter