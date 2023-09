A- A+

Futebol Internacional Argentino Daniel Garnero é anunciado como novo técnico da seleção paraguaia A mudança drástica de treinador ocorreu após a derrota do Paraguai para a Venezuela (1 a 0), na terça-feira da semana passada

A Associação Paraguaia de Futebol (APF) anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do técnico argentino Daniel Garnero para comandar a a seleção do país, em substituição ao compatriota Guillermo Barros Schelotto.

"Daniel Garnero é o novo treinador da Albirroja", anunciou a APF no X (antigo Twitter) depois do jogo de sua equipe, o Libertad, pela Copa Paraguay contra o San Lorenzo (2-1).

"Bem-vindo professor. Que seja com todo sucesso para você e para a Seleção Paraguaia", dizia a mensagem.

A APF anunciou a convocação de uma coletiva de imprensa para esta quinta-feira ao meio-dia com a presença do novo técnico da seleção 'guarani'.

"Da APF desejamos a ele e a toda a sua comissão técnica sucesso nesta nova etapa da Albirroja", destacou a nota divulgada na noite desta quarta-feira.

Garnero conquistou 8 campeonatos na divisão principal: 1 pelo Guaraní, 4 pelo Olimpia e 3 pelo Libertad, clube que deixou nesta quarta-feira para assumir o Paraguai.

Os paraguaios devem viajar a Buenos Aires para enfrentar a Argentina no dia 12 de outubro, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

No dia 17 do próximo mês, o Paraguai enfrentará a Bolívia no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Na estreia nas Eliminatórias, no dia 7 de setembro, os paraguaios, em casa, empataram em 0 a 0 com o Peru, que jogou todo o segundo tempo com 10 homens.

