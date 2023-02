A- A+

Futebol Argentino 'Dibu' Martínez conquista prêmio The Best da Fifa de melhor goleiro Atleta do Aston Villa, de 30 anos, brilhou sobretudo nas fases decisivas que levaram a 'Albiceleste' a conquistar o tricampeonato mundial

Emiliano 'Dibu' Martínez conquistou o prêmio Fifa The Best de melhor goleiro do mundo, depois de se sagrar campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar-2022, numa cerimónia realizada em Paris nesta segunda-feira.

O goleiro do Aston Villa, de 30 anos, brilhou sobretudo nas fases decisivas que levaram a 'Albiceleste' a conquistar o tricampeonato mundial, contra a Holanda nas quartas de final e diante da França na final.

Um 'Dibu' emocionado foi receber o prêmio no palco da Sala Pleyel, na capital francesa, de onde proclamou que seus grandes ídolos são seus pais: "Minha mãe, que trabalhava 9 horas limpando um prédio, e meu pai, que trabalhava o dia inteiro".

Em votação feita por técnicos e jogadores das seleções e por jornalistas especializados e torcedores de todo o mundo, o goleiro argentino superou o marroquino Yassine Bounou, semifinalista no Mundial com a seleção de seu país, e o belga Thibaut Courtois, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Emiliano Martínez já havia conquistado no Catar a Luva de Ouro de melhor goleiro do torneio.

