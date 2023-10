A- A+

Ballon D'or Argentino 'Dibu' Martínez leva o Troféu Yashin de melhor goleiro do ano Goleiro teve atuação destacada na Copa do Mundo vencida pela Argentina

O argentino Emiliano Martínez, titular de sua seleção na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar, conquistou o Troféu Yashin de melhor goleiro do ano, nesta segunda-feira (30), na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris.

"Que surpresa! Estou com vontade de chorar", disse Martínez no palco depois de ver seu pai Alberto, que apareceu para entregar o troféu a ele.

"Este é um presente para a minha carreira, embora o importante seja vencer sempre como grupo. Isto é um acréscimo à minha carreira", disse num discurso acompanhado de algumas vaias.

Na França, ele foi acusado, após a final da Copa do Mundo, de desrespeitar os 'Bleus' e seu astro Kylian Mbappé. O apresentador do evento, o marfinense Didier Drogba, ainda pediu calma aos presentes para que Martínez pudesse continuar seu discurso normalmente.

'Dibu' Martínez, jogador de 31 anos do Aston Villa, já havia conquistado a Luva de Ouro de melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022. Ele então protagonizou uma cena polêmica na cerimônia de premiação no gramado do estádio Lusail ao fazer um gesto obsceno com o troféu, aproximando-o da virilha.

Em fevereiro passado também ganhou o prêmio de melhor goleiro no 'The Best', organizado pela Fifa e também realizado em Paris.

Na Copa do Mundo de 2022, o goleiro da cidade de Mar del Plata foi fundamental na trajetória da 'Albiceleste' rumo ao tri do principal torneio de futebol.

Ele fez ótimas defesas e sua seleção sobreviveu a duas disputas de pênaltis durante o torneio, nas quartas de final contra a Holanda e contra a França na final, com Martínez sendo protagonista em ambas.

O Troféu Yashin é concedido desde 2019 pela revista esportiva francesa France Football, organizadora da Bola de Ouro, e leva o nome de Lev Yashin, o 'Aranha Negra', jogador soviético frequentemente considerado o melhor goleiro da história e que é o único até hoje a ganhar a Bola de Ouro, em 1963.

Os vencedores anteriores do Troféu Yashin foram o brasileiro Alisson Becker (2019), o italiano Gianluigi Donnarumma (2021) e o belga Thibaut Courtois (2022). Em 2020 o prêmio não foi entregue devido à pandemia de covid-19.

"Ver meu nome com todos esses fenômenos é motivo de orgulho. São goleiros que admiro", disse 'Dibu'.

