Tênis Argentino Juan Ficobich vence Dmitry Popko, do Cazaquistão, na final do Recife Open Tenis Decisão aconteceu neste domingo (10) no Prime Tennis Academy, na Imbiribeira; torneio possui o aval da International Tennis Federations (ITF) e faz parte da categoria Futures da ITF

O Recife Open Tenis promoveu o último dia de competição, neste domingo (10), no Prime Tennis Academy, na Imbiribeira, com entrada gratuita ao público, que assitiu à finalíssima individual na quadra principal. O evento é chancelado pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e integra a categoria Futures, que terá torneios similares em outras 99 cidades do planeta, completando o circuito mundial.



Em uma partida muito disputada que se estendeu por mais de cinco horas, o argentino Juan Ficobich derrotou Dmitry Popko, do Cazaquistão, um dos favoritos do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 6x4, 6x7 e 6x3. A disputa ofereceu aos vencedores uma premiação de U$ 25 mil (R$ 123,7 mil na cotação atual). Os finalistas foram agraciados com troféus produzidos pela Oficina Francisco Brennand.



"Estou super feliz de jogar no Recife. Foram todas partidas muito difíceis e hoje foi uma tremenda luta. Estou contente de poder ganhar o torneio e poder desfrutar aqui. Fui muito bem tratado pela torcida", comemorou Juan.

Brasil em quadra

Na disputa de simples, o Brasil ainda contava com dois atletas. O catarinense Eduardo Ribeiro venceu o duelo diante do amigo João Menezes 2x1 (6/4 - 2/6 - 7/5) e acabou derrotado pelo argentino Juan Ficovich - que bateu Daniel Dutra Silva por 2x0 (6/1 e 6/3) - na primeira semifinal do torneio.

No outro lado da chave, o paulista Mateus Alves bateu o argentino Leonardo Aboian por 2x0 (6/2 e 6/4), mas não conseguiu bater o cazaque Dmitry Popko, que venceu o francês Paul Valsecchi também por 2x0 (6/2 e 6/3) e acabou como segundo colocado do torneio.



"Aqui é um campeonato internacional de tênis É muito impoortante a gente consolidar o Recife no roteiro das grandes competições nacionais e globais. Trazer esse campeonato é o primeiro passo para trazer competições ainda maiores de tênis para a nossa cidade. Depois de mais de 10 anos trazemos uma competição internacional. A Prefeitura é uma das patrocinadoras oficiais e estamos atrás de captar novos campeonatos", destacou o prefeito do Recife, João Campos, que prestigiou a finalísima ao lado do secretário de Turismo Antônio Coelho.



"Recife participando de um circuito extremamente importante, o Recife Open de Tênis. A gente está recebendo aqui o número 250 do mundo. É uma oportunidade de poder crescer o esporte e fomentar para que novas crianças e novos atletas possam se formar no tênis recifense", avaliou o secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho.



"Esse é o evento de entrada do circuito mundial de tênis e a primeira opotunidade que o tenista tem para marcar pontos para o ranking da ATP, que é o ranking mundial de tênis. A ideia é fazer esse primeiro e no ano que vem quere3mos dar um passo maior e organizar um challenger", explicou Henrique Figueira, coordenador do torneio.





