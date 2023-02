Argentino Lionel Scaloni leva prêmio FiFa The Best de melhor técnico de 2022

A- A+

O técnico que levou a Argentina à conquista do tricampeonato mundial na Copa do Catar em dezembro passado, Lionel Scaloni, conquistou o prêmio 'The Best' de melhor treinador de 2022, durante a cerimônia de gala organizada pela Fifa esta segunda-feira em Paris.

A premiação acontece poucas horas depois de a Associação Argentina de Futebol (AFA) anunciar a renovação de Scaloni como técnico da 'Albiceleste' até 2026.

Scaloni agradeceu "aos 26 jogadores que nos levaram à glória" no Catar, onde a Argentina conquistou seu terceiro título mundial, e também lembrou de sua comissão técnica, dos dirigentes da AFA e de sua família.

"Não há nada mais bonito do que ver o seu povo feliz, seu país, ver aquela gente animada, se divertindo. Não tem preço. Essa vitória é para eles", declarou Scaloni ao receber o prêmio das mãos do ex-treinador do Milan e do Real Madrid. entre outros clubes, Fábio Capello.

Na votação, Scaloni superou o italiano Carlo Ancelotti, vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e o espanhol Pep Guardiola, campeão da Premier League pelo Manchester City.

